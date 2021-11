Francesca Renga: “Con Ambra e i nostri figli saremo sempre una famiglia”

Francesco Renga e Ambra Angiolini si sono lasciati da anni, non è stato semplice ritrovarsi ma a Verissimo lui dice una delle cose più belle che un padre, un ex possa dire, che lui, Ambra e i loro due figli saranno per sempre una famiglia. Non sono parole al vento ma la realtà che spesso mostrano anche sui social con le rispettive difese. “Nonostante noi siamo riusciti a fare due figli meravigliosi” sorride Francesco Renga dopo avere asciugato gli occhi, emozionati per Jolanda e Leonardo quando erano piccoli. “Qualcuno ha detto che i figli vengono bene nonostante i genitori, sì perché nessuno sa come si fa, è il mestiere più difficile del mondo. Tutti facciamo degli errori e io spesso anche adesso do per scontato che siano già adulti, persone formate per cui anche una certa ironia la possano cogliere e invece su questo Ambra è più brava di me… Soprattutto Leo che ha 15 anni non è detto che abbia gli strumenti per capire quello che vuoi veramente dirgli”.

La famiglia allargata di Francesco Renga

“Il concetto di famiglia allargata è una realtà perché la mia famiglia è allargata nel senso che io, Ambra, Leonardo e Jolanda non smetteremo mai di essere una famiglia, ma nella famiglia certi meccanismi sono cambiati. Penso che la cosa più giusta sia il rispetto dei ruoli e la felicità dell’altro e nel momento in cui i figli vedono che i genitori sono sereni e magari a tratti felici, che soprattutto si vogliono bene, si rispettano e hanno una visione comune di famiglia, nel momento in cui questo succede hai fatto un buon lavoro anche per loro”.

Francesco Renga confida che non è stato semplice, parla di problemi ovvi, di attriti ma era giusto ci fossero per una storia d’amore finita che era comunque una sconfitta e c’era del dolore. “E’ frustante perché pensi dove e perché ho sbagliato ed è quello che fanno le persone che non danno colpe subito e solo all’altro. La cosa più pericolosa con i figli può essere il senso di colpa che ti porta a scendere a compromessi e a lasciare passare delle cose. Il senso di colpa è passato vedendo che i figli stanno bene, passano dalla mamma al papà senza problemi, volentieri”

