Ambra e Francesco Renga festeggiano il compleanno del figlio (Foto)

Due foto di Leonardo quando era piccolo, due immagini simili scelte da Ambra Angiolini e Francesco Renga per fare gli auguri al secondo figlio. Oggi Leonardo compie 15 anni e mamma e papà gli dedicano teneri messaggi di auguri sui social. Ambra e Renga sanno già che le foto scelte non faranno molto piacere al figlio, come non farebbero piacere a nessun adolescente, ma sono piene d’amore. L’ex coppia ha pubblicato foto e auguri nello stesso momento, nessuno scatto di famiglia, nessun bisogno di apparire, sono separati da tempo ma oggi sono più famiglia che mai. Innamorati entrambi dei loro figli, Jolanda e Leonardo e Ambra non smette di sottolineare ogni volta che può che loro due le hanno salvato la vita e che sono il suo meraviglioso castello.

GLI AUGURI DI AMBRA ANGIOLINI E FRANCESCO RENGA AL FIGLIO

“Amore a prima ecografia …. scusami se ti guardo ancora così….. AUGURI LEO, questo giorno da quindici anni non conosce alba e tramonto, soltanto il tuo viso” è dolcissima Ambra che nelle stories aggiunge un’altra dedica scegliendo il brano di Daniele Silvestri “Le cose che abbiamo in comune”.

Foto diversa e stata età, Renga scrive: “Chissà di cosa stavamo parlando… chissà cosa pensavi?! Eri così piccolo, Leo! Sicuramente so che ti arrabbierai per questo post, per questa fotografia che ci riporta a qualche anno fa, anche se sembra ieri che ti vedevo così. Adesso i tuoi anni sono 15… e per me sono passati in un baleno. Questo mi spaventa un po’ e un po’ mi commuove. Auguri amore di papo. Diventi grande, un uomo, ed io sono felice per quello che sei e lo sarò sempre. Buon compleanno Leo!”.

Si sono amati tantissimo Ambra Angiolini e Francesco Renga, hanno sofferto per la loro separazione ma alla fine sono riusciti a superare tutto soprattutto per amore dei figli e oggi sono orgogliosi del loro percorso, della loro famiglia.