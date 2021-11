Da noi a ruota libera anticipazioni 7 novembre 2021: gli ospiti

Una missione davvero molto complicata quest’anno quella di Francesca Fialdini che con il suo programma Da noi a ruota libera sta incontrando parecchie difficoltà, in termini di ascolti. La decisione di Mediaset di spostare Amici alla domenica e raddoppiare Verissimo, mandandolo in onda di domenica pomeriggio proprio contro il suo programma, non ha aiutato. Silvia Toffanin senza troppi ostacoli è diventata la regina di quella fascia oraria e il programma di Canale 5 vola. Da noi a ruota libera è molto lontano dagli ascolti registrati lo scorso anno e il fatto che anche Domenica IN stenti a decollare, non aiuta. Ma si va avanti, sempre con il sorriso e con la voglia di tenere compagnia al pubblico con i tanti ospiti che ogni settimana arrivano nello studio di Rai 1. Non ci resta che scoprire quindi le anticipazioni per la puntata di oggi di Da noi a ruota libera.

Da noi a ruota libera: ecco tutti gli ospiti del 7 novembre 2021

Tra gli ospiti della puntata di oggi del programma di Rai 1 ci sarà la meravigliosa Elena Sofia Ricci. E poi dal mondo do Ballando con le stelle ( di cui a quanto pare oggi non si parlerà a Domenica IN) arriva Morgan . Ieri sera il cantante ha regalato una ottima esibizione nella pista di Ballando con le stelle e immaginiamo avrà anche molto da dire visto che ancora prima che il programma iniziasse, si era detto che avrebbe fatto solo 3 puntate mentre siamo giunti già alla quarta ed è ancora in gara, tra l’altro tra i migliori di questa edizione.

Tra gli altri ospiti di Francesca Fialdini oggi anche Claudia Pandolfi che sarà presto una delle protagoniste della fiction Un professore con Alessandro Gassmann in onda dall’11 novembre 2021 su Rai 1.

L’appuntamento con “Da Noi…a Ruota Libera” è per oggi, 7 novembre alle 17.20 su Rai1. Tutti gli ospiti arriveranno nello studio di Rai 1 per raccontare le loro vite, gli sforzi per fare girare la ruota nel verso giusto, cadute e salite.

