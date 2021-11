Ballando con le stelle, non si scende in pista a Domenica In: talk cancellato

Nelle anticipazioni per la prossima puntata di Domenica In, non ci sono riferimenti al consueto talk dedicato a Ballando con le stelle. E a quanto pare, come confermato anche da Davidemaggio.it nella puntata di Domenica IN del 7 novembre 2021, non si parlerà del programma di Milly Carlucci. Il motivo? Non ci sarebbe spazio nel salotto di Mara Venier, per questioni di tempo, per un approfondimento su quanto accaduto sulla pista di Ballando e non solo. Eppure nelle passate puntate, gli ascolti registrati nei blocchi dedicati a Ballando con le stelle, erano stati buoni nonostante le difficoltà che Mara Venier sta incontrando a causa della sfida con Amici. La scelta quindi, risulta a molto incomprensibile e da quando è iniziata a circolare in rete questa indiscrezione, i più maligni hanno anche ricordato di una presunta antipatia tra Mara Venier e Milly Carlucci, che non si starebbero poi molto simpatiche. Solite malelingue? Soliti pettegolezzi fondati sul nulla come succede spesso quando si parla di volti noti del mondo dello spettacolo? Tutto potrebbe essere ma sta di fatto che questa è la notizia e non dovrebbe essere smentita ( a meno che domani non vedremo comparire su Rai 1 Mariotto, la Mussolini e tutto il cucuzzaro).

Niente più Ballando con le stelle a Domenica IN

Non solo non ascolteremo i protagonisti del programma di Milly ma non ci sarà spazio neppure per delle interviste. A raccontarsi nel programma di Mara Venier saranno invece Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, due concorrenti di Tale e quale show, due nomi che vanno forte anche sui social e che creano interazione sia sul web che in tv ( potrebbero essere utili per migliorare gli ascolti?). Nella puntata di Domenica In di domani, nessun concorrente di Ballando con le stelle 2021 si racconterà alla zia più amata della tv. Ed è una cosa che fa pensare, considerato anche il fatto che Ballando avrebbe comunque bisogno di destare un po’ di curiosità anche fuori dalla pista, visto che gli ascolti non stanno entusiasmando, almeno in questa fase dello show.

Chi avrà invece modo di parlare di Ballando con le stelle sarà Francesca Fialdini. Da noi a ruota libera è in crisi di ascolti, il programma non riesce a replicare gli ascolti dello scorso anno e perde ogni domenica contro Verissimo, ormai certezza del pomeriggio di Canale 5. Nel programma sarà ospite Morgan e con lui si parlerà anche di Ballando. Tra l’altro va anche detto che del programma di Milly Carlucci si parla sempre meno anche in quel di Storie Italiane. E’ vero che negli ultimi giorni il programma di Eleonora Daniele se l’è vista con puntate più brevi e poco spazio ( quindi ha puntato sulla cronaca e sulle inchieste). Ma dopo il caos Mietta, non c’è stato molto altro da aggiungere. Chi dà invece spazio allo show di Milly Carlucci è Alberto Matano, nella sua Vita in diretta. Del resto, il giornalista, fa parte del cast fisso del programma del sabato sera di Rai 1, è anche facile comprendere il perchè della scelta.

Impossibile tra l’altro non far notare che dopo il caso “Mietta”, Selvaggia Lucarelli aveva lanciato qualche frecciatina al programma di Rai 1 dove si era parlato con toni non troppo teneri del suo intervento e delle sue domande. Una frizione da non sottovalutare visto che la Lucarelli aveva detto di non voler neppure perdere tempo a commentare quello che si diceva in “certi salotti”.

