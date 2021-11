A U&D Biagio fa la lista delle donne e dei soldi spesi per loro: “Sono rimasto con le tasche vuote”

Bruttissimo momento nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 8 novembre 2021. Quando infatti sono uscite sul web le prime anticipazioni di quello che avremmo visto, si era ben capito che ne avremmo viste delle belle o forse delle brutte. Già perchè quello che abbiamo visto oggi a Uomini e Donne è stato parecchio imbarazzante, come del resto succede spesso nel programma di Canale 5 che ci regala delle perle di rara bassezza. Oggi è stato Biagio a lasciare il segno con la lista dei soldi spesi per le donne con le quali è uscito. Una lunga lista iniziata dallo scorso anno, mica dalla settimana scorsa, perchè Biagio ricordava ogni centesimo speso per le signore ( anche se paga cash eh, non con la carta di credito, per cui non è che sia andato a fare un estratto per rinfrescarsi la memoria, si ricordava tutto). Ne è nata poi una discussione dove tutti si sono rinfacciati di tutto. Perchè Isabella ha iniziato a dire che Biagio portava mozzarelle ai camerieri dell’albergo ( mettendo magari anche in difficoltà queste persone) in cambio di cene e aveva un budget da non superare. Un’altra dama lo ha accusato di portare alla redazione degli scontrini che non erano i suoi pur di avere dei rimborsi ( cosa però poi smentita da Maria de Filippi). Un momento davvero imbarazzante che ha anche acceso varie discussioni sui social.

Che momento da dimenticare la lista di Biagio

Il punto però era ancora più profondo. Perchè Biagio, con le sue parole, voleva dire anche altro e non si riferiva alla mera questione economica. Facendo notare che per una ha speso 500 per un’altra 600 e che poi è rimasto con le tasche vuote e nulla di più, come fanno notare molti spettatori, ha anche fatto intendere di non aver ottenuto nulla da queste uscite. E nulla non significa solo amore, ma anche qualcosa di fisico che si aspettava da loro che invece, ancora prima di uscire con lui, sapevano come sarebbe finita. Tra i vari commenti, questo riassume quello che il pubblico ha pensato oggi vedendo lo sfogo di Biagio: “Indipendentemente dal passato, un uomo vero non fa i conti di quanti soldi spende nel frequentare una donna, nel caso di Biagio lui ha fatto un conto diverso “quanti soldi ho speso e non me l’hanno data” Pagliaccio e squallido.” Biagio però si è detto contento perchè finalmente dopo mesi è riuscito a dire quello che pensa davvero, si è tolto un peso e adesso può andare avanti nel cercare una persona “vera, sincera”.

Va detto che c’è anche chi dà una lettura diversa di questa storia. Tra i tanti telespettatori qualcuno sostiene che Biagio volesse dire altro. E su Twitter si legge: “Capisco che Biagio è quello che è ma nessuno ha capito il discorso. Non sta rinfacciando nulla a nessuno sta solo dicendo “ho fatto tanto per queste donne ma loro non hanno aspettato un secondo a sputtanarmi e farmi passare per quello che non sono.” E voi che interpretazione avete dato alle parole di Biagio?

