Uomini e Donne news: Ida e Diego dopo il miele c’è il finale shock

Occhi a cuoricino, frasi d’amore, baci con il panorama mozzafiato, complimentoni…Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 8 novembre 2021, abbiamo visto come sta crescendo l’intesa tra Ida e Diego che sono usciti di nuovo insieme, passano molto del loro tempo l’uno con l’altra e a quanto pare potrebbero essere ben presto una coppia. Le immagini che abbiamo visto oggi in televisione ci raccontano di una coppia affiatata quasi innamorata. Ida di Diego spiega: “Si merita solo complimenti” e con un sorriso a 50 denti aggiunge anche che si, si sono baciati. E così dopo questa puntata ad alto contenuto di miele, dannosa quasi per chi vuole stare a distanza dallo zucchero, ecco che le anticipazioni ci rivelano che il finale non sarà altrettanto sdolcinato. Perchè i petali pare ci saranno anche, ma il finale sarà d’Ursiana memoria, un finale shock! Ma che cosa succederà tra Ida e Diego nelle prossime puntate? In realtà tra i due sembrerà andare tutto bene tanto che la parrucchiera chiederà anche di lasciare lo studio insieme al romano. E allora che cosa accadrà tanto da cambiare tutto? Una lite tra Ida e Tina e una discussione in studio che lascerà Diego in un angolo e gli farà nascere una serie di dubbi.

Uomini e Donne news e anticipazioni: come andrà a finire tra Diego e Ida

Le anticipazioni sono confuse e del finale su questa coppia si capisce davvero ben poco. Una cosa però è certa: i due insieme, lo studio non lo lasceranno. Questo fine settimana tra l’altro, sono state registrate anche due nuove puntate di Uomini e Donne e non ci sono state novità clamorose su questa storia. Al contrario invece, si conferma un finale amarissimo per i due. Da un lato Diego si dichiarerà innamorato di Ida ma la Platano ( per motivi non ben precisati) alla fine deciderà di lasciare il programma da sola e non insieme al romano. I motivi di questo finale così inatteso li scopriremo meglio solo vedendo le puntate di Uomini e Donne in onda nel mese di novembre perchè davvero, si capisce ben poco dalle news circolate sul web. Diego e Ida in ogni caso, dallo studio di Canale 5 sono usciti in modo separato tanto che anche Maria, probabilmente stufa di questa situazione, ha detto che poi saranno affari loro se fuori vorranno vedersi e conoscersi.

E a voi questa coppia piaceva? Avevate creduto che ci potesse essere qualcosa tra loro?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".