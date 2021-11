Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani assenti da Striscia, le nuove veline fuori: il motivo

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono state le due veline delle ultime edizioni di Striscia la notizia ma dalla fine di settembre al loro posto sono arrivate le due nuove ballerine sul bancone di Striscia. Due nuove veline, ex protagoniste di Amici che però questa sera non saranno presenti nel programma di Canale 5. Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani infatti salteranno la puntata di Striscia la notizia in onda oggi, 8 novembre 2021, e probabilmente anche quelle dei prossimi giorni. Il motivo? Il covid. Purtroppo se è vero che tutto si muove con normalità intorno a noi, è anche vero che non possiamo ancora smettere di fare i conti con il maledetto coronavirus. Le due veline infatti sono in quarantena e quindi al loro posto, rivedremo Shaila e Mikaela insieme ai due conduttori siciliani al timone del programma da una settimana. Sergio Friscia e Roberto Lipari saranno quindi accompagnati dalle ex veline che avranno un ruolo da supplenti. A quanto pare non si poteva proprio fare a meno delle veline di Striscia la notizia, neppure di fronte a una emergenza improvvisa!

Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani assenti da Striscia: il motivo

Nella puntata di Striscia la notizia di oggi quindi, non ci saranno nè Giulia nè Talisa. Come detto per questa assenza, la causa è il covid. E’ bene precisare che le due veline stanno bene. Infatti non sono loro a essere positive al covid 19 ma una persona con cui sono entrate in contatto; un contatto stretto appunto, tanto che, secondo le regole e i protocolli, anche le veline dovranno fare la quarantena fiduciaria per poi effettuare un tampone e tornare al loro posto. Da Mediaset fanno inoltre sapere che Giulia e Talisa stanno benissimo e che una volta affrontati i test del caso, potranno tornare sul bancone di Striscia.

Impossibile dimenticare in ogni caso, che Shaila e Mikaela, entrate nella famiglia di Striscia la notizia nel settembre 2017, sono le veline dei record. Con oltre 900 puntate le due veline, sono quelle che detengono il record e con le nuove partecipazioni in questa settimana, potranno fare ancora meglio!

Le due veline in carica non hanno commentato la loro assenza via social, si sono limitate a condividere il comunicato stampa ufficiale di Mediaset. Noi non possiamo che fare un in bocca al lupo a Giulia e a Talisa sperando che vada tutto nel verso giusto il prima possibile!

