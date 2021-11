Mietta torna in pista a Ballando con le stelle 2021: è negativa

Dopo aver colpito tutti con la sua esibizione nella prima puntata di Ballando con le stelle 2021, Mietta non aveva avuto modo di ripetere la sua prestazione visto che, era risultata positiva al covid 19 a poche ore dal secondo appuntamento con il programma di Rai 1. C’è una novità: Mietta è risultata negativa e quindi da questo pomeriggio tornerà ad allenarsi per preparare le coreografie della prossima puntata di Ballando. Ad annunciarlo è stato il suo maestro, Maykel Fonts che ha postato qualche ora fa su instagram delle storie dicendosi felicissimo del fatto che la sua ballerina sta per tornare a varcare i cancelli degli studi Rai per le prove! Da oggi quindi Maykel e Mietta tornano insieme a prepararsi per Ballando con le stelle 2021. A distanza di tre settimane dalla notizia, Mietta quindi si negativizza, sta bene e può scendere in pista dimostrando di meritare il rientro in gara.

Il pubblico a casa, si schiererà dalla sua parte oppure tutto quello che è successo in qualche modo potrebbe influenzare il percorso di Mietta a Ballando? Difficile a dirsi anche se è chiaro, si dovrà valutare quello che si vede in pista e non in generale il personaggio. Anche perchè è bene ricordare che Mietta è una delle tante persone italiane che non hanno scelto di vaccinarsi e non è la sola. Può lavorare come tutti, esibendo il suo green pass effettuando ogni due giorni in tampone. Ora che è guarita non ce ne sarà bisogno, avendo un green pass valido per un tot di mesi, dopo la guarigione dal covid 19.

Mietta torna in pista a Ballando con le stelle 2021

Ci sentiamo di dire che visto che ora Milly Carlucci e il programma, sanno che Mietta non è vaccinata, si può anche andare avanti e voltare pagina. Quello che è stato è stato. Si deve quindi pensare al ballo e non alle polemiche, perchè altrimenti, se si voleva evitarle, si sarebbe potuto semplicemente chiedere in separata sede ai concorrenti se fossero vaccinati o meno. Visto che non è successo, è inutile continuare a cavalcare questa polemica ed è bene pensare solo al ballo e Mietta dovrà dimostrare di essere al livello degli altri ballerini che in queste tre settimane sono andati avanti.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".