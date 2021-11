Il cast ufficiale di LOL 2: tutti i comici della seconda edizione

Lo aveva annunciato ieri ai suoi 13 milioni di follower che oggi ci sarebbero state grandi novità Fedez. Lo aveva detto: “spoilerino autorizzato” per il rapper che è il re degli spoiler, molto più dell’imbattibile Mara Venier! E infatti oggi è stato annunciato in modo ufficiale il cast della seconda edizione di LOL. Il programma di Amazon Prime Video che nella scorsa primavera ha registrato record di interesse, che si è tradotto in visualizzazioni, chiaramente, sta per tornare. LOL 2 non ci farà rimpiangere, almeno a giudicare dai nomi dei concorrenti, la prima edizione del programma, si spera ( anche se non tutti sono d’accordo). Un cast davvero di primo livello anche per questa seconda edizione del programma che vedrà al timone Fedez. Questa volta la sua spalla non sarà Mara Maionchi. Si era anche pensato che Mara, sarebbe stata una delle protagoniste attive del gioco ma invece non ci sarà ( anche perchè impegnata in un altro programma targato Sky). Al fianco di Fedez ci sarà invece Frank Matano che è stato uno dei più amati concorrenti della prima edizione di LOL-Chi ride è fuori.

Ma vediamo nel dettaglio il cast completo di LOL 2.

LOL 2: ecco il cast completo

LOL-Chi ride è fuori vedrà tra i protagonisti Virginia Raffaele, che di certo non ha bisogno di presentazioni; vale lo stesso per l’amatissima l’attrice Diana Del Bufalo ex concorrente di Amici con una carriera da attrice più che brillante; e ancora il Mago Forest, direttamente dal tavolo di Che tempo che fa. Ci sarà anche Corrado Guzzanti, dopo la partecipazione della sorella Caterina alla passata stagione dello show. Caterina è arrivata a un soffio dalla vittoria, anche Corrado farà bene?

Tra gli altri protagonisti della seconda edizione di LOL ci sarà anche Maccio Capatonda ; e ancora, nel programma di Amazon Prime Video ci sarà anche il comico comasco Max Angioni, secondo posto nella finale di Italia’s got talent 2021. Nel cast di LOL 2 ci saranno anche i Pozzolis, duo comico composto dai coniugi Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli. Completano il cast Herbert Ballerina, già in passato sodale artistico di Maccio Capatonda, l’influencer Tess Masazza e Maria Di Biase. Si erano fatti nomi più altisonanti, va detto. Tra gli altri ad esempio anche quello di Claudio Bisio e forse i nomi, dal punto di vista della fama, almeno sulla carta, non convincono proprio tutti. Come vi diciamo sempre però, prima di giudicare, aspettiamo di vedere e poi potremo stabilire chi ci è piaciuto di più!

