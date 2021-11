Il GF VIP 6 crolla sotto i colpi di Tale e quale show: Carlo Conti re del venerdì sera

Niente da fare per il Grande Fratello VIP 6. Questa edizione proprio non decolla e dopo tutto quello che è successo ci si aspettava forse qualche spettatore in più davanti alla tv. Per fortuna gli italiani non sono caduti nel giochetto e dopo giorno di silenzio, non hanno aspettato la prima serata per capire che cosa ne sarebbe stata della polemica sulle frasi di Signorini. Polemica del tutto ignorata dal conduttore che è andato dritto per la sua strada. Strada che lo ha portato a scendere sotto i 3 milioni di spettatori. La puntata del venerdì non funziona, questa edizione del Grande Fratello VIP non funziona. Da due mesi sentiamo parlare sempre delle stesse cose ed è arrivato anche il momento di capire che così non si può andare avanti. In ogni caso per Mediaset, che gongola per i 4 milioni di spettatori di Zelig, gli ascolti del GF Vip sono oro colato, e pazienza se il venerdì sera ha un altro re, che di nome fa Carlo Conti che ha messo su quest’anno una edizione perfetta di Tale e quale show regalando spensieratezza, divertimento, leggerezza al pubblico di Rai 1 con un cast perfetto e con l’innesto di Malgioglio in giuria in uno dei ruoli più azzeccati che Cristiano ha fatto in tv. Non il solito prezzemolino: ha avuto modo di dimostrare la sua grandissima cultura musicale, è stato valorizzato e le prese in giro bonarie fatte, sono servite solo per far sorridere il pubblico a casa, non di certo per umiliarlo. Un successo davvero da celebrare quello del programma di Rai 1 che con la decima edizione sembrava essersi un po’ spento e invece, ha trovato linfa vitale con le scelte fatte per questa undicesima edizione, straordinaria.

Gli ascolti del 19 novembre 2021: che trionfo per Tale e quale

Torneo di Tale e Quale Show, in onda dalle 21.40 alle 24.11, ha conquistato 4.056.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.45 alle 25.25, ha raccolto davanti al video 2.717.000 spettatori pari al 17.7% di share (Grande Fratello Vip Night 1.401.000 – 29.6%, Grande Fratello Vip Live 834.000 – 20%). Vittoria più che schiacciante per il programma di Rai 1 che tra l’altro dimostra come, iniziando alle 21,30 e chiudendo a mezzanotte, si possa fare un ottimo risultato e dare al pubblico modo di arrivare fino in fondo senza perdersi nulla.

Una serata tra l’altro anche molto ricca di proposte, quella del venerdì. Vediamo le altre reti.

Su Rai2 The Good Doctor fa 1.259.000 spettatori pari al 5.3% di share mentre The Resident 852.000 (4.5%). Su Italia 1 Le Iene Show sotto il milione con 963.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 C’era una Volta Gheddafi ha raccolto davanti al video 698.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 992.000 spettatori con il 5.6% di share. Rete 4 e Italia 1 praticamente un pareggio, la scelta di raddoppiare con Le Iene al venerdì è inspiegabile.

Su La7 Propaganda Live ha registrato 747.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su TV8 Petra ha segnato l’1.4% con 244.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.166.000 spettatori (5.1%).

