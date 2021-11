Domenica In 21 novembre 2021: ospiti e anticipazioni

Tutto pronto anche oggi per una nuova puntata di Domenica IN: che cosa vedremo oggi 21 novembre 2021 nello studio di zia Mara? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano tutti i dettagli. Oggi ci sarà un momento molto particolare. Dopo diverso tempo in cui non l’abbiamo più vista in tv, torna nello studio di Rai 1, Gina Lollobrigida per una lunga intervista insieme a Mara Venier. Ci sarà tempo per parlare della sua grandissima carriera, dei suoi successi ma anche degli amori, della vita privata e di tutto quello che è successo negli ultimi anni, tra una causa e l’altra. In collegamento ci sarà anche il legale della Lollobrigida, l’avvocato Antonio Ingroia. La puntata di oggi quindi, inizierà proprio nel segno di Gina Lollobrigida.

Ma scopriamo nel dettaglio tutto quello che vedremo nella puntata di oggi di Domenica IN.

Domenica IN anticipazioni: tutti gli ospiti del 21 novembre 2021



Fresco fresco di esibizione sulla pista di Ballando con le stelle, dove lo abbiamo visto nei panni di Elvis, Memo Remigi, ripercorrerà, invece, alcuni momenti della sua lunga carriera artistica, oltre a cimentarsi insieme a Mara Venier e Pierpaolo Pretelli nel nuovo gioco telefonico.

Torna in Rai anche Elisa Isoardi, conduttrice televisiva ed ex concorrente di ‘Ballando con le Stelle’ nel 2020, si racconterà tra carriera, vita privata e progetti per il futuro. Dopo averla vista sulle spiagge dell’Isola de famosi, come concorrente del reality di Canale 5, ci si aspettava che Mediaset le affidasse un nuovo programma, cosa che però non è accaduta. E’ arrivato forse il momento di conoscere le novità per l’ex conduttrice de La prova del cuoco? Staremo a vedere…



Tra gli altri ospiti di oggi anche Morgan, artista e musicista di grande talento, tra i protagonisti più votati della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, oltre a raccontarsi a Mara Venier si esibirà al pianoforte nella originale interpretazione di un grande successo di Sergio Endrigo del 1962 ‘Io che amo solo te’.

Pierpaolo Pretelli, oltre a cantare durante il gioco telefonico, si esibirà nella coreografia di ‘Dirty Dancing’. Abbiamo ancora in mento lo strepitoso Vito Coppola, che ieri insieme ad Arisa ha fatto una magistrale interpretazione, frare altrettanto bene, sarà un po’ complicato…Inevitabile il confronto, a poche ore da quella esibizione.

Non finisce qui. Oggi tra gli ospiti di Mara Venier anche l’attore Giuseppe Zeno, infine, interverrà per presentare la nuova fiction di Rai1 ‘Blanca’, in onda da lunedì 22 novembre per 6 puntate. Per Giuseppe Zeno un periodo davvero magico. L’appuntamento con Domenica IN è per oggi alle 14 su Rai 1.

