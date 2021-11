Ida Platano e Diego Tavani: dopo il tira e molla il finale non lascia dubbi

Le ultime puntate di Uomini e Donne sono state davvero ricchissime di colpi di scena e nelle prossime che cosa succederà? Oggi vi parliamo della coppia formata da Ida Platano e Diego Tavani, facendo un piccolo passo indietro prima di capire che cosa è successo tra loro. Dopo un paio di settimane dall’inizio della loro conoscenza ( fatta di qualche appuntamento e tante video chiamate) Diego aveva dichiarato nello studio di Uomini e Donne di essersi innamorato di Ida. La Platano, un po’ impaurita, anche dopo la fine della storia con Marcello, aveva chiesto di andare un po’ più piano. Tra i due c’erano stati degli screzi che però si erano poi risolti tanto che Ida, dopo aver saputo da Diego che era pronto ad andare via dal programma anche da solo, aspettandola magari fuori, aveva deciso di fargli una bellissima sorpresa scegliendolo e dicendogli di uscire insieme dal programma. La scelta improvvisa di Ida aveva però mandato in confusione Diego che, come abbiamo visto nelle ultime puntate di Uomini e Donne, ha davvero fatto una pessima figura. Spaventato dal cambiamento repentino della dama, Diego non ha voluto uscire con Ida che c’è rimasta chiaramente malissimo e tra loro le cose sono andate poi peggiorando. Come è finita? Lo scopriamo con le anticipazioni di Uomini e Donne. Questo fine settimana, sabato 20 e domenica 21 novembre, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e possiamo dirvi quello che è stato il finale per la coppia.

Uomini e Donne anticipazioni: come è finita tra Diego e Ida Platano?

Le ultime news dal mondo di Uomini e Donne ci rivelano che tra i due non c’è stato il finale che ci si aspettava. Diego, come vedremo anche questa settimana, cercherà di fare il possibile per riavvicinarsi a Ida che però non ha nessuna intenzione di perdonarlo. La Platano deciderà di lasciare lo studio da sola per prendersi del tempo ma senza sentire le ragioni di Diego che forse, troppo tardi, ha capito di aver fatto un grandissimo errore. Nelle prossime puntate quindi vedremo Maria spiegare a Diego che Ida non ha intenzione di restare insieme a lui. E le anticipazioni poi, delle ultime puntate di Uomini e Donne registrate questo fine settimana ci rivelano che la storia è finita per sempre. Senza se e senza ma, Diego e Ida, non sono più una coppia!

