Che figuraccia Diego: Ida lo sceglie lui la molla, traballa e rovina tutto

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne, va detto, si era capito tutto un altro film e avevamo pensato, che per l’ennesima volta, Ida Platano si fosse data la zappa sui piedi, facendo scappare un altro uomo che sembrava essere interessato a lei. E invece no, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, 18 novembre 2021, Ida ha fatto quello che doveva fare e forse questo è stato il suo errore. Diego non se lo aspettava e dopo l’entusiasmo del bacio iniziale, come lui stesso ha ammesso, è arrivata la strizza. E oggi pensate, dobbiamo trovarci d’accordo anche con Gianni Sperti perchè è vero, Diego, nei minuti successivi ai petali di rosa, non ha fatto altro che arrampicarsi sugli specchi facendo una clamorosa, figuraccia davanti a 3 milioni di spettatori ( numeri veri, non come quelli del GF VIP). Ma cerchiamo di raccontare in ordine quello che è successo oggi.

Ida sceglie Diego e lui fa una figuraccia davanti a milioni di spettatori

Ida Platano, dopo aver passato una nottata a pensare al fa darsi, ha deciso di agire. Fino a poche ore prima accusava Diego di metterle pressione, gli diceva che era troppo presto, che non poteva essere un amore. Poi improvvisamente, arriva a centro studio e gli dice che lo vuole scegliere perchè vuole vivere la storia fuori. Diego ha gli occhi lucidi, lo sguardo smarrito, la bacia, balla con lei. Poi il dramma. Ida prende qualche minuti del tempo, non per fare i classici ringraziamenti del caso ma per dire a Tina che nella puntata precedente ( quella che noi abbiamo visto ieri- qui le parole di Tina), non si era comportata bene e aveva usato delle parole forti. La discussione dura qualche decina di minuti, Diego resta come un palo a centro studio fino a quando Maria dice che ha qualcosa da chiedere. Tutti capiamo che Diego dice che non ci sono le condizioni per lasciare il programma perchè Ida ha pensato bene di non godersi il momento con lui e di parlare con Tina, ignorandolo e facendogli fare una figuraccia. In studio tutti restano basiti e iniziano gli attacchi contro Diego, la stessa conduttrice è senza parole perchè il romano, pochi secondi dopo ribalta tutto. Non ha detto che non vuole lasciare il programma con Ida ma che vuole solo sedersi e lasciarle modo di parlare con Tina. Maria allora, che di certo da stupida non vuole passare, chiede di rivedere il filmato. A quel punto Diego ribalta di nuovo tutto, ammette di aver avuto paura ( cosa che sarebbe stata anche comprensibile perchè avere di fronte una donna che cambia così in fretta idea poteva spaventare). Dice che non se lo aspettava ma ribalta ancora le cose: non ha paura di uscire dal programma ha paura di come Ida sia arrivata a questo. Inizia quindi una serie di giustificazioni, scuse che sono solo un arrampicarsi sugli specchi perchè in 4 minuti in croce, non può aver pensato a queste cose, semplicemente avendo compreso di aver fatto una figuraccia, sta cercando di uscirne bene. Cosa infattibile.

E badate bene, se Diego avesse detto da subito a Ida, come mai in una sola notte era arrivato il cambiamento, come mai era bastato così poco per farle decidere di provarci fuori, tutto il suo discorso avrebbe avuto un senso e i dubbi sarebbero stati sacrosanti ( anche se una persona innamorata quale lui si dichiara, si lascia travolgere e poi del resto si pensa fuori). E invece no, Diego in meno di 15 minuti ha messo insieme una serie di strafalcioni e di ripensamenti che agli occhi dei telespettatori lo hanno fatto passare in un solo modo: come una persona falsa. Perchè non si può credere che lui, fino a poche ore prima aveva già le valigie pronte e cercava casa a Brescia, e poi di fronte a Ida che ha solo detto di uscire dal programma e viversi la storia, punta il dito, facendola passare per pazza. Perchè va bene tutto, ma questa volta, la Platano aveva forse fatto quello che l’uomo di fronte a lei si aspettava.

Alla fine di questa storia, Diego ne esce malissimo, e non solo perchè come sappiamo dalle anticipazioni, Ida non ha voluto più rivederlo e non ha continuato la conoscenza ( almeno per ora). Ma perchè, se anche in lui c’era davvero un sentimento reale, a casa è arrivata tutt’altra solfa. E’ arrivata la figuraccia di una persona che diceva di essere il principe azzurro e invece era una sola.

