Arriva il clamoroso sorpasso: Geo batte Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ko

Da anni ormai, il pomeriggio di Rai 3 porta in saccoccia, ascolti ottimi. Ed era prevedibile che prima o poi, sarebbe successo. A Barbara d’Urso non è bastato cambiare rotta, forse ormai troppo tardi, e tornare a dare una vecchia impronta al suo Pomeriggio 5. Se poi vai avanti per oltre 10 giorni a parlare delle stesse tematiche, è abbastanza chiaro che il pubblico prima o poi decida di cambiare canale e a quanto pare, Pomeriggio 5 in questa stagione avrà anche un altro nemico da battere. E’ Geo, il programma di Rai 3 condotto da Sveva Sagramola che già nel 2019 e nel 2020 aveva incassato ottimi ascolti per la rete, avvicinandosi pericolosamente anche a La vita in diretta. Poi Alberto Matano ha preso per mano il programma di Rai 1 e si è guadagnato la fiducia di un’altra fetta di pubblico ma Geo, ha continuato ad andare per la sua strada. E nel pomeriggio di ieri, 23 novembre 2021, è successo quello che ci si poteva facilmente aspettare: è arrivato il sorpasso. Geo ha fatto di pochissimo, un soffio, meglio di Barbara d’Urso con una percentuale di share davvero ottima, se si considera che su Rai 1 appunto, va in onda il programma più visto della fascia.

Gli ascolti del pomeriggio: Geo batte Pomeriggio 5

Con 1.825.000 spettatori e il 13,9 % di share proprio nella stessa fascia oraria in cui va in onda Pomeriggio 5 ( il programma di Rai 3 in quella fascia parte leggermente prima, intorno alle 17,10) Geo batte Canale 5 e Barbara d’urso. La puntata di ieri di Pomeriggio 5 infatti ha registrato un ascolto medio nella prima parte che si è fermato al 13,8% di share, un solo punto in meno ma con una media di 1,6 milioni di spettatori ( 200 mila in meno rispetto al programma di Rai 3). Meglio la seconda parte per spettatori, siamo vicini a 1,8 milioni ma si scende in share per cui la media, è ancora più bassa. Un dato che fa riflettere. Su Rai 1 si conferma Matano il leader con una media di 2.425.000 e il 18.34%.

E pensare che Sveva Sagramola non ha bisogno di nessun trucchetto per conquistare il suo pubblico. Entra in punta di piedi nelle case degli italiani, parla di animali, nella puntata di ieri di vestire sostenibile ad esempio, temi mai visti in altre reti. Si parla di natura, della nostra terra, di quello che possiamo fare per salvarla. Tutte cose che a quanto pare, conquistano il pubblico di Rai 3 che riconosce, nell’ottimo lavoro di squadra di chi lavora per Geo, i meriti di saper dare qualcosa di diverso a chi non ama la cronaca nera, le tragedie e i dibattuti che non portano da nessuna parte.

