Le bellissime parole della mamma di Andrea Nicole a Uomini e Donne: un esempio

Lo abbiamo detto sin dall’inizio di questa stagione di Uomini e Donne: la scelta di Maria de Filippi di mettere sul trono Andrea Nicole vale più di mille comizi in piazza, di mille parole sprecate e dibattiti. Andrea Nicole con la sua storia così normale ma così complicata e difficile allo stesso tempo, è stato l’esempio più prezioso che in questo momento storico potesse arrivare da un programma seguito da tre milioni di spettatori. E questo non smetteremo mai di ribadirlo. Oggi poi, per la tronista, c’è stato un momento di grande emozione con l’incontro con la mamma, dopo tre mesi che non si vedevano. La madre di Andrea Nicole, con tanta semplicità ha raccontato tutto quello che da donna e da madre, ha fatto quando sua figlia ha parlato con la famiglia di quello che sarebbe stato il percorso di transizione. Non deve essere stato sicuramente semplice, ma oggi, quelle parole della signora, sono fondamentali per i giovani ma anche per i genitori che seguendo il programma, potranno capire qualcosa, dalla vita vera, non dalle chiacchiere.

Non possiamo neanche immaginare come sia stato per i genitori di Andrea Nicole affrontare quel periodo, non solo per stare accanto alla ragazza ma anche per esserle da scudo, perchè di certo, gestire anche quello che accadeva intorno, non era semplice. La mamma di Andrea Nicole però ha sottolineato quello che è stato l’aspetto fondamentale di questa storia: Andrea Nicole non riusciva a difendersi, non riusciva a essere se stessa, soffriva tantissimo. E questo faceva male a tutta la famiglia.

Il messaggio della mamma di Andrea Nicole: fondamentale

La mamma di Andrea Nicole ha specificato: “non è cambiato niente, Andrea era e Andrea è”. La mamma di Andrea ha spiegato che ha cercato di fare qualsiasi cosa per stare vicino a Nicole nel periodo della transizione, dandole tutto quello che ha potuto. E’ orgogliosa, fiera di lei e di tutto quello che ha fatto, del coraggio che ha avuto. Parole molto importanti che come ha detto poi Nicole, fanno bene al cuore. La tronista infatti non nasconde il fatto che la sua mamma non le abbia mai detto molto, anche se le ha dimostrato tantissimo. Capita spesso tra genitori e figli, che i non detti, siano più delle cose dette. E’ stato però bellissimo oggi ascoltare le parole di una madre fiera e orgogliosa di tutto quello che una figlia coraggiosa ha fatto, di quello che è, con la speranza che da questo programma possa uscire anche con un amore!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".