Antonella Clerici cammina male e in diretta capisce qual è il problema alle scarpe

Antonella Clerici inizia la puntata di E’ sempre mezzogiorno camminando male, la prosegue camminando sempre allo stesso modo ma passando da un banco all’altro, da una ricetta altra. Indossa degli stivaletti rossi che dovrebbero essere comodi, con il tacco largo, ma lei ha qualche difficoltà e capisce cosa è successo solo quando si siede sull’altalena per giocare con il suo pubblico al telefono. Antonella Clerici pensa alla ragione per cui con una scarpa sta comoda e con l’altra no, è troppo larga. Getta un’occhiata veloce e le scarpe sono entrambe giuste, poi si siede sull’altalena ed esclama: “Ecco, vedi che avevo la scarpa slacciata, lo sapevo!” parla con se stessa e poi ride.

Antonella Clerici spiega al pubblico che lei è sempre di corsa e non si guarda molto allo specchio

Ed è sempre l’amica che entra nella casa di tutti a spiegare cosa è successo. Antonella Clerici confessa che faceva fatica a camminare perché uno stivaletto l’aveva messo bene, l’altro aveva dimenticato di allacciarlo, di tirare la cerniera laterale. Questo dice molto sulla conduttrice che non solo si fida dei suoi collaboratori, di chi la veste, ma anche che non le importa molto di specchiarsi, di controllare se è perfetta, preferisce prepararsi ad altro per il suo programma. Antonella Clerici preferisce studiare e ripassare la scaletta e conoscere i protagonisti del suo E’ sempre mezzogiorno, caricarsi per la puntata con la musica giusta e avere del tempo per salutare tutti.

“Dovete sapere che io ho le mie ragazze carinissime che mi vestono ma io sono sempre di corsa e infilo tutto di colpo perché insomma non è che sto lì tanto a vedere e quindi mi sono dimenticata di allacciare… Solo io posso fare queste cose” e ride ancora facendo ridere tutti a casa e nello studio. Quanto buon umore con Antonella Clerici in tv!

