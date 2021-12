Benedetta Rossi e Antonella Clerici insieme per la prima volta a E’ sempre mezzogiorno

Finalmente Antonella Clerici e Benedetta Rossi si sono incontrare, nello studio di E’ sempre mezzogiorno il loro primo abbraccio. Durante la pandemia avevano avuto solo modo di parlarsi con un collegamento della food blogger con la cucina nel bosco di Antonella Clerici. La conduttrice Rai non vedeva l’ora, ammira molto Benedetta Rossi, la sua semplicità, hanno molto in comune, forse anche la timidezza ma la Clerici ha decenni di esperienza in tv e davanti alle telecamere la sua timidezza sparisce. Non scompare invece quella della sua ospite che fa sempre un po’ di fatica nelle dirette televisive. Resta ugualmente un dolce incontro tra due personaggi molto amati dal pubblico. Insieme chiacchierano di tutto, Antonella cerca di metterla ovviamente a suo agio, chiacchierano del cane, del marito, della dieta che Benedetta inizia ma molla subito, del libro, delle ricette.

Benedetta Rossi regala il libro di ricette ad Antonella Clerici

Tre donne meravigliose nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, arriva anche Natalia Cattelani con la ricetta dei suoi biscotti per l’albero. Benedetta Rossi ammette che non ha ancora addobbato l’albero di Natale perché sta cercando qualcosa di originale e non ha avuto molto tempo in questo periodo. Racconta di come ha conosciuto Marco, di come l’ha conquistata, di come hanno iniziato la loro avventura che è poi diventata un vero lavoro.

L’ultimo libro di ricette di Benedetta Rossi raccoglie tante ricette dei suoi fan ma anche le loro storie. La food blogger confida che non è molto golosa di dolci ma sono quelli che prepara di più perché sono creativi, danno soddisfazione ma anche perché il suo pubblico desidera soprattutto dolci, sono quelli che cerca maggiormente tra le sue ricette. Regala il suo libro alla Clerici e Antonella le regala un biscotto di E’ sempre mezzogiorno, un dolce dono da appendere all’albero di Natale.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".