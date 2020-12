Benedetta Rossi ospite di Antonella Clerici: “Ho le persone che mi piacciono e lo dico” (Foto)

Gran sorpresa oggi dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno: Antonella Clerici ospita Benedetta Rossi e confessa che la food blogger è tra le persone della tv che preferisce (foto). Benedetta Rossi come sempre è nella sua cucina e la raggiungono anche Marco e il loro cane. “Anche io scrivo di cucina ma non sono certamente una cuoca e il libro di Benedetta Rossi è uno dei più venduti” la elogia la conduttrice che spiega che non si sono mai incontrate: “Noi ci conosciamo solo attraverso i social ma abbiamo tanto in comune, anche l’amore per i cani”. Benedetta Rossi racconta del suo cane, Nuvola che non c’è più e poi al pubblico di E’ sempre mezzogiorno spiega come è arrivato il nuovo cane. Chi segue da sempre la food blogger conosce bene la storia dei due cani, la sofferenza di Benedetta e suo marito Marco. Antonella Clerici è convinta che Cloud sia arrivato attraverso Nuvola: “C’è un po’ di magia” per lei che torva le loro storie un po’ simili ricordando il suo Oliver.

BENEDETTA ROSSI CONFERMA, LA CUCINA DEI SUOI VIDEO E’ QUELLA CHE USA TUTTI I GIORNI

“Quella che vedete nei video è proprio la mia cucina”, non c’è più nessun dubbio, non è una cucina di scena.

Insieme Antonella e Benedetta scherzano sul loro peso e la Clerici è di certo più spigliata e pronta a raccontare tutto: “Non si può essere troppo filiformi se si ha la passione per la cucina, a meno che non si è così fortunate da avere anche un ottimo metabolismo, che io non ho. Se poi siamo troppo magre sembra che andiamo sempre a correre e non cuciniamo mai” e la Rossi annuisce, sorride.

Benedetta suggerisce poi il suo menù di Natale, o meglio racconta cosa mangia in genere con la sua famiglia: “Di solito si fa il brodo di cappone, una sorta di minestra che si chiama la stracciatella con uovo e parmgiano, si mangiano cappone in brodo, olive all’ascolana, la carne sulla brace perché il caminetto è sempre acceso e poi tutti i dolci di Natale”.

“Una timidezza che intravedo speciale, Benedetta è come me, non ama parlare dei suoi successi”.