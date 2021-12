Un altro record di ascolti per E’ sempre mezzogiorno: Antonella Clerici fa volare Rai 1

Numeri impensabili quelli che E’ sempre mezzogiorno sta portando a casa in queste settimane. Se infatti lo scorso anno la crescita poteva essere dovuta alla presenza di molti telespettatori, causata dalla pandemia, quest’anno invece, le cose sono diverse. Il pubblico sceglie di sintonizzarsi su Rai 1 dove ritrova allegria e spensieratezza per tutta la famiglia, con le ricette, i consigli, le risate e l’allegria di tutta la squadra del programma di rai 1. E così ieri, 20 dicembre 2021, con le ricette di Natale che tanto sono amate dai telespettatori, per E’ sempre mezzogiorno è arrivato un nuovo record. La puntata natalizia di ieri è stata una delle più viste della stagione. Con oltre il 18 % di share, la Clerici fa meglio del 2020 ma anche del 2019 e risolleva, di oltre 6 punti di share, una fascia che era praticamente morta con La prova del cuoco di Elisa Isoardi. Un ottimo lavoro per tutta la squadra e una grande soddisfazione per la conduttrice che lo scorso anno, aveva chiesto tempo, per riconquistare quel pubblico che si era perso strada facendo e che a quanto pare, ha ritrovato la voglia di seguire E’ sempre mezzogiorno su Rai 1.

E’ boom per E’ sempre mezzogiorno su Rai 1

Gli ascolti sono lontani, almeno per numero di spettatori, dai numeri da record che La prova del cuoco incassava ( con oltre 2,2 milioni di spettatori davanti alla tv fino a qualche anno fa). Ma in ogni caso, visto anche il traino che non è dei migliori, con Storie Italiane che viene costantemente battuto da Mattino 5, Antonella Clerici fa il possibile.

I dati di ieri: su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 918.000 spettatori (15.6%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.872.000 spettatori (18%). Conquista quasi 1 milione di spettatori rispetto al programma della Daniele e si porta a 3 punti in più. Non male davvero.

