Mara Venier torna in diretta con Domenica In ma prima un taglio ai capelli

Tutto risolto a Domenica In: dopo la diretta saltata la scorsa domenica Mara Venier ha appena confermato che la puntata del 2 gennaio andrà in onda. Mara Venier torna in diretta ma prima passa dal suo hair stylist di fiducia che è anche un suo carissimo amico. Roberto vorrebbe tagliarle un po’ la lunga chioma ma la conduttrice non ha alcuna intenzione di rinunciare ai suoi meravigliosi capelli biondi. Ogni tanto gli haters provano a farle cambiare idea, le dicono che alla sua età dovrebbe tagliare tutto ma per fortuna non li ascolta. Tra post e stories mostra lavoro e famiglia, la sua casa piena di luci e addobbi e ovviamente il nipotino.

Mara Venier si gode il Capodanno prima di tornare in diretta con Domenica In

Tantissimi i Babbo Natale che ha esposto nella sua casa, li adora tutti e confida che le lucine che ha messo sul terrazzo non le toglierà più. Mostra una parte della sua intervista a Sette Storie dove racconta che lei si alza presto la mattina, che a Domenica In non ha un copione, semplicemente si prepara prima. Legge tutto ciò che riguarda i suoi ospiti e poi è pronta per la puntata, per le interviste.

Roberto D’Antonio prova a convincerla a tagliare un po’ i capelli, la prende in giro, forbici in mano e tenta il taglio ma la Venier non lo permette e ha ragione. Sta benissimo con i capelli lunghi e biondi, con un altro taglio non sarebbe più lei.

Dopo la puntata di Domenica In saltata poco prima del via a causa di un positivo nello staff, domenica 2 gennaio ci sarà la nuova diretta per iniziare al meglio il nuovo anno; sempre che non salti fuori un altro contagiato. Attendiamo le nuove storie di Instagram della conduttrice, cosa cucinerà per il cenone di Capodanno e con chi festggerà.

