Un positivo a Domenica In, salta la diretta con Mara Venier

Ieri abbiamo anticipato quali ospiti avremmo visto nella puntata di oggi di Domenica In. Oggi c’è la notizia che la puntata di Santo Stefano di Domenica In salta, niente diretta a causa di un positivo nello staff. Vedremo ugualmente Mara Venier su Rai 1 ma in uno speciale, la puntata di oggi sarà sostituita da altri appuntamenti sempre con la conduttrice ed alcuni dei suoi ospiti ma interviste ed altro già registrati. Salta tutto, salta la puntata del 26 dicembre di Domenica In, c’è un positivo e non ci sarà nessuna festa con musica e ospiti in diretta. La persona risultata positiva al covid era presente durante le prove di giovedì ma a quel giorno non c’era Mara Venier. Nessun contatto della conduttrice con la persona positiva ma in base al protocollo di sicurezza si è deciso di non andare in onda in diretta.

Mara Venier conferma: oggi salta la puntata in diretta di Domenica In

La scelta della Rai è quella di sostituire la puntata di oggi di Domenica In con due appuntamenti, una puntata speciale messa in piedi per sostituire la puntata che non vedremo mai. Non vedremo quindi Stefano Di Martino, non vedremo i ragazzi de Il Volo né i protagonisti di Ballando con le Stelle e gli altri ospiti previsti.

Andrà invece in onda un’intervista speciale con Piero Barone, Iganzio Boschetto e Gianluca Ginoble. I tre ragazzi de Il Volo ripercorreranno le tappe fondamentali della loro carriera. Ovviamente canteranno e racconteranno anche altro della loro vita. Poi altri momenti divisi tra musica e interviste ma in replica con Carlo Verdone, Zucchero, Andrea Sannino e Shel Shapiro.

Purtroppo, anche Stefano De Martino deve rinunciare oggi a Domenica In. Il 28 dicembre debutta con Bar Stella, il suo nuovo programma, oggi sarebbe stato un bel lancio per lui.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".