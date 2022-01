L’anno che verrà vs Capodanno in musica salutano il 2021, chi vince? Gli ascolti

E anche quest’anno la sfida per il Capodanno in tv è tra Rai 1 e Canale 5. Mentre Mediaset aveva rinunciato l’anno scorso al suo Capodanno in musica, affidandosi al brindisi con i vipponi, quest’anno è toccato a Federica Panicucci riprendere in mano le redini della serata di San Silvestro per la rete. E così il Capodanno di Canale 5 si è celebrato, tra una defezione e l’altra a causa del covid 19 mentre su Rai 1 è andata in onda una nuova serata all’insegna della musica con Amadeus al timone de L’anno che verrà. Nelle precedenti edizioni non c’è stata storia: Rai 1 ha sempre avuto la meglio ma si sa, tutto potrebbe accadere, visto che milioni di italiani, anche quest’anno, sono rimasti a casa per la cena dell’ultimo dell’anno. Chi vince quindi tra il Capodanno di Rai 1 e quello di Canale 5? Ce lo rivelano come sempre i dati di ascolto relativi alla serata del 31 dicembre 2021 che arriveranno, anche questa mattina, intorno alle 10.

Se dovessimo giudicare i due programmi da quello che è stato l’entusiasmo social di chi li ha seguiti, potremmo dire che Rai 1 con L’anno che verrà vince a mani basse. I Cugini di Campagna, Orietta Berti, Massimo Ranieri: tutta vecchia scuola che però ha lasciato il segno in una serata dedicata alla grande musica. Su Canale 5 grandissimo assente Al Bano, che avrebbe dovuto affiancare la Panicucci nel corso della serata ma che a causa del covid, ha dovuto rinunciare.

Capodanno in tv: chi vince la sfida per il 2021-2022?

Oltre 4 ore di programma sia per Rai 1 che per Canale 5 e tantissimi artisti che si sono alternati sul palco dei due concerti. Due proposte che il pubblico ha sicuramente apprezzato, visto che milioni di italiani hanno purtroppo passato il capodanno in casa, tra quarantena, paura , e malattia.

Gli ascolti de L’anno che verrà edizione 2021-2022: i dati auditel

In aggiornamento – Boom di ascolti per il Capodanno di Rai 1 con Amadeus e tutti gli artisti che si sono esibiti da Terni: 6.453.000 di spettatori e il 33.3%.

Gli ascolti del Capodanno in Musica di Canale 5 edizione 2021-2022: i dati auditel

In aggiornamento- Canale 5 fa la metà degli ascolti con una media di 3.055.000 e il 16.7%.

