Natalia Titova e Massimiliano Rosolino a Verissimo: come si è trasformato il loro amore

Si sono incontrati e innamorati a Ballando con le Stelle e dopo due figlie Natalia Titova e Massimiliano Rosolino sono a Verissimo mano nella mano sempre innamorati. L’amore però cambia, si trasforma, non c’è dubbio che negli anni qualcosa cambi ed è Natalia a raccontare che prima per stare insieme era lei che doveva seguirlo in ogni città in cui si trasferiva. Dopo Ballando con le Stelle per Rosolino c’erano ancora e sempre le gare più importanti della sua vita, le Olimpiadi. “All’inizio per stare insieme dovevo seguirlo ovunque, lui stava in piena attività agonistica, c’erano le Olimpiadi e spesso cambiava anche la città e io lo seguivo sempre da Roma a Bolzano, Verona e in ogni posto, per stare insieme” ma la Titova non aggiunge il presente, facile immaginare che quando si crea una famiglia e ci sono dei bambini arrivi un altro tipo di organizzazione ma l’amore resta forte.

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, finalmente arrivano i “ti amo”

“Bello, figo e sportivo” disse la madre di Natalia quando conobbe il nuotatore ma non pensava sarebbe durata tra loro, anzi credeva che sua figlia avrebbe sofferto. Rosolino invece già non aveva dubbi, confessa che era uno sciupafemmine più nella teoria che nella pratica: “Mi piace essere guardato, piacere, credo che piaccia a tutti ma da quando ho conosciuto la Titova nel 2006 non ci ho pensato un attimo”.

Anche a Verissimo torna il tormentone del “ti amo” che Rosolino non ha mai detto alla Titova. Questa volta lo dice ma aggiunge che la dichiarazione d’amore più bella è stata quando le ha rivelato di volere un figlio, di desiderare con lei una famiglia.

Ballano insieme come tanti anni fa, bellissimi come sempre. Lui confessa che la schiena e le braccia della sua compagna lo hanno sempre fatto impazzire, ancora oggi è così.

