Matrimonio all’americana per Flora Canto ed Enrico Brignano, la sposa è già emozionata

Martina porterà le fedi e per Flora Canto ed Enrico Brignano quello sarà uno dei momenti più belli. Sarà un matrimonio all’americana, come anticipato a Oggi è un altro giorno dalla splendida Flora Canto. La futura sposa è già in forma perfetta, ancora più bella dopo il secondo parto. Racconta che di notte non dorme, che da qualche mese, da quando è nato il secondo figlio, ha un bel paio di occhiaie. Forse le nasconde alla perfezione ma tutti notano la sua simpatia, il talento, la semplicità con cui si mostra a tutti. Il matrimonio sarà celebrato a luglio; il gossip ha atteso tanto questo momento e sta per arrivare, anche se Flora fa notare che bisogna prima arrivarci a luglio. Con lei non mancano le risate ma il giorno delle nozze saranno emozioni da ricordare per sempre; un po’ come quelle vissute all’Arena di Verona quando Brignano si è inginocchiato e le ha chiesto di diventare sua moglie.

Il matrimonio all’aperto di Flora Canto ed Enrico Brignano

Sarà un matrimonio all’aperto, forse in spiaggia o magari su un meraviglioso prato ma la Canto non dice altro, non può certo svelare la location scelta. Sarà un giorno speciale, tanto atteso e quindi tutto da organizzare nel dettaglio ma di certo sarà un matrimonio da sogno, romantico. Lo sposo arriverà con il furgoncino Volkswagen che Enrico adora. Flora invece prevede per lei un’entrata tradizionale. Sarà la piccola Martina a portare le fedi all’altare per mamma e papà. Mancano tanti dettagli e l’attrice e conduttrice confida che non ha ancora scelto l’abito da sposa e tante altre cose.

“Siamo molto acqua e fuoco, litighiamo molto ma non riusciamo a stare lontani. La crisi del settimo anno è già passata” stanno insieme da 10 anni e ridono tanto insieme. “L’importante è ridere nei momenti giusti” e per loro è così.

