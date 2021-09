Magica proposta di matrimonio per Flora Canto: Enrico Brignano l’ha stupita

Una notte davvero magica per Flora Canto che ha mostrato sui social, poche ore fa, l’anello che Enrico Brignano le ha regalato. E’ arrivata la tanto attesa proposta di matrimonio: dopo la nascita del secondo bambino, l’attore si è finalmente deciso e ha chiesto alla bella Flora di diventare sua moglie. E lei che cosa ha risposto? Ma ovviamente si, come ha scritto anche sui social, mostrando le immagini dell’anello al dito! Una proposta d’amore come nelle favole, una proposta di matrimonio davvero unica per Flora Canto che aveva seguito Enrico in una delle sue serate a teatro. E mostrando le foto più magiche di questa serata che non dimenticherà, la Canto ha scritto: “Grazie Verona.. la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato.. Sarà Difficile dimenticare questo giorno.. TI AMO.. “.

La proposta di matrimonio di Enrico Brignano per Flora Canto

E pensare che Enrico Brignano aveva giurato che il matrimonio era ben lontano dalle sue intenzioni e invece…Eccolo in ginocchio a chiedere alla sua compagna di vita e madre dei suoi adorati bambini, di diventare sua moglie. Un po’ come era successo anche con Fedez e Chiara Ferragni, questa Arena di Verona deve essere davvero magica, anche Enrico ha chiamato la sua Flora sul palco, come dimostrano anche i tanti video che gli spettatori di Un’ora sola ti vorrei hanno postato sui social. E lì ha fatto la proposta alla bella Flora che probabilmente non si aspettava davvero nulla! I due si sono poi sciolti in lacrime dopo che Flora ha detto si, e si sono uniti in un dolcissimo abbraccio mentre il pubblico emozionatissimo applaudiva felice per quanto stava succedendo!

Sul suo account instagram Enrico Brignano ha ricondiviso le storie di chi ha immortalato tutto, felicissimo di aver saputo stupire la sua Flora. Non possiamo che fare tantissimi auguri alla coppia, in attesa di vederli belli, felici e innamorati, nel giorno del loro matrimonio.