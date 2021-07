Flora Canto mamma bis: che dolce la prima foto con Enrico e il piccolo (FOTO)

Dopo la lunga attesa, è arrivato il momento di dare il benvenuto al piccolo di casa e anche questa volta l’annuncio è social. Flora Canto in queste ultime settimane è sempre stata in contatto con chi la segue e le chiedeva notizie sulla gravidanza. Ed era chiaro che mancasse orami pochissimo al parto. Poche ore fa la prima foto che ritrae Flora, al fianco di Enrico Brignano e ovviamente con il piccolo tra le braccia. E’ arrivato Niccolò e la gioia di mamma e papà è grandissima. Troppo presto ovviamente per dire a chi somigli il bambino ma è di certo un piccolo moretto. Capelli scuri come mamma e papà e sguardo beato di chi sa già che sta per ricevere tutto l’amore possibile.

Flora Canto mamma bis: è arrivato il piccolo di casa Brignano

Pochi giorni fa sui social la neo mamma, aveva spiegato quello che erano le ansie a poche ore dal parto. Immaginiamo che oggi, dopo aver abbracciato il piccolo Niccolò, tutte le paure siano passate e per lui, arrivano le prime dolcissime parole di mamma Flora.

La conduttrice si è lasciata andare a una dedica simpatica, mostrando le per la prima volta sui social il piccolo Niccolò insieme a Enrico Brignano che è stato al suo fianco in ospedale: “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… Mamma L’Ha fatto💙! Benvenuto dolcissimo amore nostro“. Non possiamo che unirci ai tantissimi auguri che la coppia sta ricevendo in questi minuti sui social e augurare al piccolo Niccolò di trovare un mondo d’amore in questa famiglia che lo ha atteso con così tanto affetto. Sarà anche la piccola Martina, nata nel 2017, a prendersi cura del fratellino non appena potrà incontrarlo e conoscerlo.

Ecco le prime immagini di Niccolò Brignano

Benvenuto al mondo piccolo!