Gli ascolti del pomeriggio: il ritorno di Uomini e Donne fa volare Canale 5

L’assenza di Maria de Filippi nel pomeriggio di Canale 5 si è sentita, eccome se si è sentita. Senza Uomini e Donne è un profondo rosso per Canale 5 in perdita costante di ascolti. Ma da ieri, con il ritorno dell’amatissimo programma, capace di incollare 3 milioni di spettatori davanti alla tv, le cose sono cambiate. Grazie a Uomini e Donne tutto il pomeriggio di Canale 5 torna a fare molto bene anche se Rai 1 continua a difendersi e a fare il possibile per tenere testa alla concorrenza nella fascia che va dalle 14 alle 17,00. Con l’arrivo de La vita in diretta infatti, non c’è trippa per gatti: è Alberto Matano il leader della fascia, non si discute.

Ma vediamo i dati di ascolto di ieri, 10 gennaio 2022, con la programmazione di Canale 5 tornata alla “normalità” anche se ancora senza Barbara d’urso.

E’ ancora record per La vita in diretta

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno si difende molto bene con una media di 2.063.000 spettatori pari al 14.9% (presentazione di 9 minuti a 2.021.000 e il 13%), mentre Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.085.000 spettatori (17.3%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.634.000 e il 13.4%, Tg1 Economia a 1.760.000 e il 14.1%), La Vita in Diretta continua il suo 2022 all’insegna degli ascolti pazzeschi: 2.141.000 spettatori con il 16.5% nella presentazione dalle 17:06 alle 17:25 e 2.617.000 spettatori con il 18% dalle 17:25 alle 18:17.

Il ritorno di Uomini e Donne e Amici 21: come cambiano gli ascolti di Canale 5

Canale5 Beautiful conquista 2.752.000 spettatori (17.6%) e Una Vita 2.557.000 spettatori (16.9%), mentre Uomini e Donne sigla 2.900.000 spettatori pari al 21.6% (Finale a 2.586.000 e il 21.4%), Amici 2.338.000 spettatori (19.4%), Grande Fratello Vip 2.269.000 spettatori (18.7%) e Love Is In The Air 2.006.000 spettatori (15.6%). A seguire Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.775.000 spettatori pari al 12.9% nella presentazione dalle 17:25 alle 17:50 e 2.111.000 spettatori pari al 13.6% dalle 17:54 alle 18:24 (I Saluti di 14 minuti a 2.020.000 e il 12%). Rispetto alla passata settimana, nettamente in crescita gli ascolti per il programma di Simona Branchetti.

Bene il ritorno di Milo Infante su Rai 2

Su Rai2 Ore 14 conquista 635.000 spettatori con il 4.3%, Detto Fatto incolla 536.000 spettatori con il 4.3% e Good Witch interessa 289.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 736.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio, 766.000 spettatori (5.2%) nel secondo episodio e 663.000 spettatori (4.7%) nel terzo episodio. A seguire Young Sheldon ha conquistato 462.000 spettatori (3.6%), Big Bang Theory 327.000 spettatori (2.7%), Modern Family 250.000 spettatori (2%) e Due uomini e mezzo 305.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.894.000 spettatori (18.7%);

Fa come sempre benissimo Rai 3. Aspettando… Geo arriva a 1.017.000 spettatori (8.3%) e Geo a 1.908.000 spettatori (12.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 910.000 spettatori con il 6.3%, mentre Dalla Parte degli Animali arriva a 356.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Tagadà è visto da 417.000 spettatori (3.2%) e Tagadoc da 329.000 spettatori (2.6%).

