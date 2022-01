Arisa dispiaciuta per il no di Amadeus le piacerebbe tornare ad Amici

Arisa ospite domani 15 gennaio 2022 a Verissimo ha confessato la sua delusione per il no di Amadeus, per la mancata partecipazione al festival di Sanremo. Tra poche settimane seguiremo la kermesse canora e Arisa questa volta non ci sarà. Le dispiace ma comprende che Amadeus abbia voluto scegliere altri artisti. Desiderava Sanremo forse questa volta più di tutte le altre perché ha un sogno da realizzare, quello di partecipare all’Eurovision Song Contest. Ha appena vinto Ballando con le Stelle ma è alla musica che pensa sempre: “Mi sento profondamente italiana e mi piacerebbe rappresentare il nostro Paese all’estero”.

Arisa: “Vorrei diventare una piccola Pausini”

“Una piccola Pausini, senza pretese” aggiunge Arisa che magari domani ci stupirà con un nuovo look. “Quando finisce qualcosa taglio i capelli. Anche in amore quando sento che una relazione è finita mi raso a zero”, sembra che con Vito Coppola sia già finita. Anche imparare ad amare è un altro suo desiderio, come ha confessato qualche giorno fa sul suo profilo social.

Di recente è anche tornata nella scuola di Amici dopo l’esperienza da insegnante nella categoria canto, ovviamente. Lì ha provato le emozioni di sempre perché per lei Amici è casa e famiglia. “Adoro Maria e l’energia da sogno che trasuda da questi ragazzi – e a Verissimo ha confessato – Mi piacerebbe ritornare”. Tanti sogni da realizzare e ad alcuni è legata la delusione ma c’è sempre tempo per farli avverare. L’abbiamo vista tante volte sul palco dell’Ariston e ci sarà di certo un’altra occasione, magari vincere davvero come vorrebbe, per poi arrivare all’Eurovision Song Contest.

In amore prima o poi troverà la persona giusta e chissà se Maria De Filippi realizzerà il suo desiderio chiedendole di far parte di nuovo di Amici. L’appuntamento con Arisa è domani alle 16:30 su Canale 5.

