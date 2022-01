Arisa: “Non va molto bene”, si riferisce a Vito Coppola?

Dopo il Capodanno Arisa torna a casa, immaginiamo a Roma, e sembra che torni da sola, senza Vito Coppola. E’ già finita tra il ballerino e la cantante? “Qui non vanno molto bene le cose” ed è Arisa questa mattina a raccontare come sta e cosa non la rende felice in questo momento. Ieri sera era a Terni per L’anno che verrà, per lavoro, per festeggiare il Capodanno con il pubblico di Rai 1. Vito invece era con la sua famiglia a Eboli, è con loro che ha brindato al nuovo anno, perché per lui si inizia sempre con la famiglia. Dopo il Natale divisi si erano ritrovati a Napoli per quella che sembrava una vera luna di miele piena di promesse. Ieri sera Arisa ha brindato con un suo collaboratore, ha cenato seguendo il veglione di perfetti sconosciuti, senza mai rivolgere un saluto o un tag a Vito Coppola.

Gli auguri tristi di Arisi per il nuovo anno

“Tanti auguri a tutti per questo 2022… Qui come vanno le cose? Non vanno tanto bene, ci sono delle cose che vanno molto bene e altre non.. come del resto nella vita di tutti. Però quelle che non vanno bene prendono sempre un po’il sopravvento” è triste Arisa mentre si confida senza essere molto chiara.

“Aspettiamo un pochino e vediamo quello che succede e poi decidiamo il da farsi che deve essere definitivo” ha concluso la vincitrice di Ballando con le Stelle. Ma le sue parole sono per lui o per il lavoro? Immaginiamo la prima sia la risposta giusta. Questa notte invece il maestro di danza ha giocato fino all’alba con le persone a lui più care, la famiglia. Ha condiviso la sua prima notte dell’anno dopo avere postato tanti momenti con Arisa, ma solo quelli di lavoro, i loro balli insieme.

