Arisa e Vito Coppola di nuovo insieme: innamorati a Napoli

Qualcuno a Natale aveva ipotizzato che tra Arisa e Vito Coppola era già finita e invece non è così, sono sempre e ancora una coppia e sono innamoratissimi. Dopo il Natale separati si sono incontrati subito dopo Santo Stefano e stanno vivendo una vera luna di miele a Napoli. La camera di un bellissimo hotel che si affaccia sul meraviglioso lungomare per ammirare Castel dell’Ovo e Vito e Arisa che condividono le storie su Instagram per raccontare ai fan le loro giornate e anche un po’ del loro amore. In pochi credevano che dopo Ballando con le Stelle sarebbero rimasti insieme, in pochissimi pensavano che la loro storia fosse vera e invece sono stati bravi a non mostrare troppo, ad attendere. Avrebbero potuto utilizzare il loro legame per attirare di più l’attenzione ma Ballando l’hanno vinto lo stesso.

Vito Coppola e Arisa adesso non sono più maestro e allieva ma fidanzati

Arisa e Vito sono inseparabili e soprattutto felici insieme. Tra i due c’è una grande sintonia, anche se è la cantante a riempirlo di complimenti e magari ad attendere che lui faccia lo stesso.

“Guardate quanto è bello questo bombi, è bellissimo… Pure io però, a modo mio” ed è Arisa a coccolarlo di continuo. Per la prima volta l’artista mostra così tanto della sua vita privata. E’ la prima volta che parla d’amore. In passato ha sempre voluto proteggersi e proteggere il suo rapporto o forse non era sicura.

Anche Andrea Di Carlo si lamentava di questo, desiderava più attenzioni, anche sui social, forse le attenzioni che oggi Arisa è capace di dare al suo nuovo fidanzato.

In questi giorni la coppia è a Napoli e chissà che poi non si sposteranno prima a Eboli, dalla famiglia del ballerino, poi magari in Basilicata, dalla famiglia di Arisa. Ci saranno le presentazioni ufficiali?

