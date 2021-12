Carolyn Smith: “Arisa non era la migliore, è arrivata terrorizzata”

Quest’anno la polemica prosegue anche dopo Ballando con le Stelle. Più che altro è un vero giudizio e a darlo è la più competente tra tutto il cast del programma: Carolyn Smith. In un’intervista a Oggi Carolyn Smith ha detto la sua sulla vittoria di Arisa. Alla cantante è toccata la coppa più pesante ma molti pensano che non l’abbia meritata. La presidente della giuria lo dice chiaramente: “Arisa non era la più brava” perché non solo c’erano altri concorrenti che ballavano meglio di lei in finale ma anche il suo percorso non è stato il migliore. Arisa non è cresciuta come ballerina, ha vinto Ballando per altri motivi, importanti anche questi ma lontani dal programma.

Carolyn Smith sulla vittoria di Arisa a Ballando con le Stelle

“Non era la più brava, e neanche la concorrente che ha fatto più progressi nel suo percorso. È stata la rivelazione di Arisa come Rosalba, non più la cantante ironica che conoscevamo prima. È arrivata terrorizzata, ma è stata quella che ha fatto più progressi come donna – Carolyn indica anche i nomi dei migliori – Da tecnico, posso dire che i più bravi nel ballo erano tre: Sabrina Salerno, Morgan e Bianca Gascoigne”. Non è l’unica a pensare che la vittoria spettasse ad altri, anche a Morgan magari.

Fabio Canino invece la pensa in modo diverso: “Non vince per forza il concorrente più bravo, ma quello che ha raccontato la storia più commovente, o divertente, o il più simpatico. A livello di bravura tecnica avrebbe dovuto vincere Sabrina Salerno… Al pubblico piace chi riesce a migliorarsi, a cambiare”.

Cosa cambieranno nella prossima edizione di Ballando con le Stelle? Carolyn Smith per fortuna resta al suo posto ma qualcuno potrebbe scegliere di andare via e lasciare la poltrona a Simone Di Pasquale. Forse i giudici diventeranno 6 e resteranno tutti in pista.

