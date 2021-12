Vito Coppola e Arisa fidanzati, finito Ballando inizia il loro amore

Finito Ballando con le Stelle tra Vito Coppola e Arisa non è finito nulla, anzi c’è un nuovo inizio ed è il loro amore. Arisa e Vito sono fidanzati, lo dicono senza troppi giri di parole ma con la solita allegria. Non si separano mai e oggi erano come sempre insieme e in un centro estetico per fare alcuni trattamenti. La cantane desidera apparire più giovane, le dicono che è la zia di Vito e vuole invece che tutti capiscano che è la sua fidanzata. Si coccolano, scherzano come due adolescenti, la vittoria di Ballando con le Stelle ancora negli occhi e Arisa confida che lo dirà fino ai 65 anni che ha vinto. Sui profili social di entrambi lo stesso post, parlano anche del loro rapporto, del loro amore. Sono felici, non sanno ciò che verrà dopo ma è per questo che è tutto fantastico, perché tutto è arrivato nel modo più inaspettato.

Arisa e Vito Coppola stanno insieme e ringraziano tutti

Hanno voglia di dirlo a tutti che il loro rapporto non è finito con la vittoria, con la coppa alzata insieme. Non dimenticano i fan che li hanno supportati ed è a loro che si raccontano.

“E’ stata un’esperienza immemorabile – scrivono – La vittoria di Ballando con le Stelle è stata la destinazione che ha definito un nuovo inizio. La parte più bella ed intensa resta sempre il viaggio. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato dall’inizio alla fine. Persone che hanno creduto in noi incondizionatamente. Il nostro rapporto e la nostra complicità è inspiegabile. Lo sappiamo solo noi – e aggiungono – La vita ci riserva cose più grandi di noi, ed è fantastico non sapere ciò che verrà. Vi abbracciamo e vi auguriamo buone feste. Siamo felici di avervi regalato momenti emozionanti. Vito e Ari”. A Ballando con le Stelle ogni anno nasce un amore.

