E’ dolcissimo il congedo tra Vito Coppola e Arisa: sta nascendo qualcosa?

Sono stati molto bravi a conquistare il pubblico a casa. Arisa e Vito Coppola si sono portati a casa la vittoria nella sedicesima edizione di Ballando con le stelle. Ma adesso, molti vogliono anche sapere come continuerà questa storia: solo una bella amicizia e tanta stima, o dobbiamo aspettarci anche altro? Vito e Arisa non sono stati mai molto chiari su questa situazione e anche le parole che si sono sussurrati ieri, hanno accesso le speranze di chi fa il tifo per questa coppia. La più propensa a una relazione era stata Arisa, il maestro di Ballando si era spesso sottratto alle domande sul tema. Ieri sera però ha regalato delle dolcissime parole alla sua Arisa, prima ancora di sapere che avrebbero trionfato come vincitori sulla pista di Ballando con le stelle.

Le bellissime parole di Vito Coppola per Arisa

“Vorrei dirti una semplice parola. Grazie. Grazie per avermi dato la possibilità di entrare nel tuo mondo. Sei tra le persone più belle che io abbia mai conosciuto. Sei rara, così unicamente te. Sei un uragano da cui ci si lascia travolgere. Ti guardo negli occhi e ti vedo. Con queste parole vorrei solo dirti che da oggi c’è una persona in più nella tua vita, che non ha intenzione di uscirne. E non mi importa se mi stropiccerai tra le tue mani, perché è proprio lì che rimarrò. Sempre e comunque” queste le parole del maestro di Ballando con le stelle per la sua Arisa.

Altrettando bella e piena di sentimento anche la risposta di Arisa che ieri, dopo una emozionante esibizione sulla pista di Ballando con le stelle si è lasciata travolgere e ha rubato anche un bacio a Coppola. La cantante ha commentato: “Vito per me rappresenta la luce, il calore, energia. A volte ho paura di guardarlo troppo negli occhi perché è proprio l’isola dove starei. Nei suoi occhi mi ritrovo molto, questa cosa mi spaventa. Mi dico: “Dove vai?”.

E ancora: “ Lui mi ha liberato, mi ha dato coraggio, forza, motivazione. Se non ci fosse stato lui, non so se avrei trovato la forza di andare avanti. Il mio sentimento è sempre stato quello di non deluderlo. Io volevo essere la sua compagna di giochi. Ho cercato di essere alla sua altezza nel ballo, per me è stato cominciare da zero, da una pagina bianca. Mi mancherà tutto. È stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita”.

