Ballando con le Stelle 2021: Arisa e Vito Coppola vincono una Finale dai tanti colpi di scena, cos’è successo

Dopo nove settimane, si è conclusa l’edizione 2021 di Ballando con le Stelle: il talent show vip di Rai Uno condotto indefessamente da Milly Carlucci. La serata finale è partita con ben sei coppie in gara che sono state ridotte a due attraverso varie manche e voti incrociati. Le prime due coppie a dover lasciare il programma al quarto posto pari merito sono stati Valeria Fabrizi (con Giordano Filippo) e Federico Fashion Style (con Anastasia Kuzmina); i due sono usciti dopo la prima manche doppia composta da una coreografia a tema natalizio e un ballo standard.

I colpi di scena sono arrivati nella seconda fare: quattro coppie messe in sfida diretta con una estrazione a sorta che li ha fatti sfidare in due differenti testa a testa. Da un lato Morgan si è scontrato con Arisa, dall’altro lato Sabrina Salerno ha fronteggiato Bianca Gascoigne. E qui i risultati hanno davvero dato grandi sorprese…

Ballando con le Stelle 2021: la finale del 18 dicembre

Nella sfida fra Morgan e Arisa, la giuria ha votato per Arisa con tre voti (Canino, Lucarelli, Mariotto) contro i due andati all’avversario (di Smith e Zazzaroni). Il voto è stato riconfermato dal pubblico da casa che ha così condannato Morgan al terzo posto assieme alla sua maestra Alessandra Tripoli. Rimasto con il dente avvelenato da molte settimane, il cantautore ha deciso di lanciare l’ennesima stoccatina a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, entrambi rei – a suo dire – “non capire nulla” e di essere “qui a rubare gli stipendi”. I due giudici aggrediti verbalmente da Castoldi non hanno replicato mandandogli solo delle faccette e dei saluti con la mano.

Altro colpo di scena si è verificato nella seconda manche ad eliminazione diretta. I giudici avevano votato a favore di Sabrina Salerno con un altro tre a due. Eppure, il pubblico da casa ha ribaltato completamente il risultato facendo vincere Bianca Gascoigne. La cantante di “Boys boys boys” ha lasciato il programma con la coppetta del terzo posto.

E quindi la super-finale è stata tutta al femminile: Arisa contro Bianca Gascoigne. Ma anche qui un ulteriore colpo di scena: sebbene sui social a detenere un importante vantaggio in voti fosse la figlia del calciatore inglese, a puntarla a fine serata è stata Arisa, che si è laureata vincitrice di Ballando con le Stelle 2021 assieme al suo maestro Vito Coppola. A muovere l’ago della bilancia verso la cantante di origini lucane è stato senza dubbio il voto segreto di giudici e opinionisti che per questa votazione finale hanno avuto la possibilità di esprimere la loro preferenza. Ballando con le Stelle torna nel 2022 con una nuova edizione, parola di Milly Carlucci.

Arisa vince Ballando con le Stelle 2021: le prime dichiarazioni

Appena eletta vincitrice, Milly Carlucci ha chiesto ad Arisa le sue prime dichiarazioni da trionfatrice: “Io non me l’aspettavo assolutamente!” – ha esclamato la diretta interessata – “Il primo giorno che sono entrata qui dentro non se l’aspettava nessuno! Grazie infinite per avermi fatto arrivare fino a questo punto! Grazie mille a Vito che, anche se ha usato metodi poco ortodossi, mi ha trascinato fin qui! Grazie a tutte le persone che ho incontrato in questo posto incredibile. Grazie a chi mi ha fatto compagnia in questo viaggio, grazie ai giudici, grazie alle maestranze, grazie alla Rai e grazie a te, Milly!“.

