Arisa si scusa con Simona Ventura, di nuovo: “Mi sono pentita, ti voglio bene”

Il faccia a faccia ravvicinato e le nuove scuse di Arisa a Simona Ventura! E’ successo nella puntata di Citofonare Rai 2 di oggi. La cantante ha chiesto di tornare indietro nel tempo per scusarsi ancora una volta, per quello che era accaduto anni fa in una puntata di X-Factor, quando diede alla Ventura della falsa. “Ero molto giovane” dice oggi Arisa che racconta comunque di essersi scusata anche all’epoca ma di volerlo rifare adesso, a distanza di tanto tempo.

“Volevo dire una cosa a Simona Ventura, perché ho ancora adesso la possibilità di rinnovare, a distanza di anni, il mio amore per te” ha cominciato Arisa davanti a una sorpresa Simona Ventura a cui, in passato, la cantante aveva già chiesto scusa. “Volevo dire questa cosa, io già ti chiesi scusa all’epoca ed ero molto giovane e di questa cosa qui mi sono tanto pentita negli anni” ha detto Arisa interrotta poi dalla domanda incuriosita di Paola Perego che aveva dimenticato quell’episodio. Sulla questione quindi era tornata anche la Ventura: “Si all’epoca finì su tutti i social, centinaia di meme” .

Le scuse di Arisa a Simona Ventura: affetto e stima rinnovati

Ma Arisa ha voluto approfondire, provando a spiegare oggi, a distanza di anni, il perchè di quello scatto: “A X Factor una volte le dissi, presa dall’impulso di una situazione, che era falsa“.

La vincitrice di Ballando con le stelle ha spiegato che era entrata così nella parte, tanto da sentirsi un tutt’uno con i suoi ragazzi e per questo ha avuto quella reazione. E ha raccontato: “non proprio succube, nell’accezione negativa, ma un po’ la loro mamma, vedevo come un pericolo tutto quello che c’era intorno e quindi ebbi questo sfogo nei suoi confronti. Ora posso dire, e lo giuro, ormai ho 39 anni, che ho conosciuto tante donne in televisione e così come tu dici che io sono una delle più belle voci, io ti dico che tu sei una delle donne più vere, che si sono sacrificate di più, più serie.”

Arisa ha speso altre bellissime parole per Simona Ventura: “ Non ti ho mai sentito parlare male di nessuno anzi non ti ho mai sorpresa a essere poco leale nei confronti di un’altra donna o di una collega o di un’altra persona, quindi ancora adesso ti chiedo scusa e ti dico che ti voglio tanto bene.”

