E’ boom di ascolti anche per La Sposa: Avanti un altro doppiato

Serena Rossi colpisce ancora, e va detto, questa volta con al suo fianco uno strepitoso Giorgio Marchesi, bravissimo nella sua interpretazione di Italo Bassi ne La sposa. La fiction di Rai 1 alla sua prima puntata in onda il 16 gennaio 2022 fa il botto e vola quasi a sei milioni di spettatori, diventando la seconda fiction più vista del 2022, ma anche una delle più viste di questa stagione televisiva. Ottimi numeri per Serena Rossi che, dopo il successo nei panni di Mina Settembre, conquista nuovamente il pubblico con questa serie in cui veste i panni di Maria, una donna coraggiosa che ha lasciato la sua casa, pur di dare una speranza a tutta la sua famiglia, senza sapere a che cosa stesse andando incontro. Una classica fiction in stile Rai 1, che strizza l’occhio a un pubblico meno giovane, che ama questo genere di narrazioni e fa anche bene, perchè non si può sempre puntare sulla modernità ma mostrare anche altro. Serve per tutti, come ha ricordato anche Serena Rossi ieri, serve anche per ricordare quanti sacrifici i nostri nonni erano in grado di fare in passato.

Nulla da fare per Avanti un altro prima di sera, dopo gli ottimi numeri del passato, anche il quiz con Paolo Bonolis dimostra la debolezza di questa scelta ( come accaduto con Caduta Libera). Non bastano grandi nomi a fare la differenza, resta sempre un quiz che in prima serata, a quanto pare, non funziona. Va bene una volta, poi inutile tirare la corda ma se a Mediaset fare la metà degli ascolti di Rai 1 basta, è anche giusto andare su questa via! Da segnalare invece, come di consueto, l’ottimo Fabio Fazio a un passo, con il suo Che tempo che fa, da Canale 5.

Ma vediamo nel dettaglio i dati auditel della prima serata di ieri.

Ascolti tv 16 gennaio 2022: è boom di ascolti per La sposa su Rai 1

La Sposa vince senza nessuna difficoltà la serata con un nuovo boom di ascolti per Rai 1: 5.983.000 spettatori pari al 26.8% di share. Su Canale5 l’esordio di Avanti un Altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video 2.760.000 spettatori con uno share del 12.7%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:43 alle 22:12 ha incollato 2.382.000 spettatori (9.4%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:15 alle 23:42 1.329.000 spettatori (6.5%).

Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.031.000 spettatori (4.1%) e CSI: Vegas 820.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Justice League è scelto da 1.200.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 742.000 spettatori (3.9%). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 566.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 Mia moglie per finta segna 435.000 spettatori (2%). Sul Nove Anplagghed è seguito da 244.000 spettatori (1.1%).

