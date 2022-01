Clementino emozionato dalle parole di Antonella Clerici: “Abbiamo affrontato momenti difficili”

Antonella Clerici ospite in collegamento con Oggi è un altro giorno è sul suo palco per le prove di The Voice Senior con Clementino e i cantanti che parteciperanno alla finale. Venerdì sera ci sarà il secondo vincitore di The Voice Senior e non c’è dubbio che anche questa seconda edizione sia un successo. Non è solo merito di Antonella Clerici e lo sottolinea quando fa i complimenti a Clementino mettendo in luce anche questa volta che è una persona straordinaria. “Clementino è straordinario, voglio spendere una parola per lui che è uno showman straordinario e non lo dico per dire. Le sue arringhe, la sua personalità, il suo modo di mangiarsi il palco… merita un programma tuto suo, per lui, perché è veramente forte, è una grande scoperta sia dal punto di vita professionale, e questo posso dirlo, che dal punto di vista umano”.

Antonella Clerici ringrazia Clementino

“In questi due anni abbiamo avuto anche momenti difficili e anche grazie a lui siamo riusciti ad affrontarli in modo diverso”. Clementino è emozionato, abbassa la testa e sorride.

Anche lui deve molto al programma di Rai 1, deve molto alle persone che hanno partecipato, ai cantanti: “In queste due stagioni ho imparato l’umiltà. Credo che una delle parole chiavi sia l’umiltà. Sono persone che hanno inseguito il loro sogno fino alla fine, fino ad arrivare sul palco di The Voice, quindi l’umiltà e l’attendere, perché non tutto arriva subito”. Lezioni di vita che tutti hanno apprezzato.

Per il vocal coach scelto da Antonella Clerici il successo di The Voice Senior è anche nell’esigenza del pubblico di ricevere leggerezza: “Dopo tutto questo tempo di covid la gente ha bisogno di leggerezza, le persone vogliono anche divertirsi e non possono pensare sempre a questi problemi di divieti e chiusure. Le persone da casa apprezzano”

