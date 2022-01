Antonella Clerici non entra nell’abito della finale di The Voice: a dieta fino a venerdì

Antonella Clerici si sta preparando per la finale in diretta di The Voice Senior ma l’abito scelto non le sta bene, è necessaria una dieta. Quante conduttrici conoscete che in tv rivelano a tutti che devono dimagrire perché un vestito non entra o la pancetta sporge un po’ troppo? Di certo pochissime ma Antonella Clerici nella cucina di E’ sempre mezzogiorno confida questo ed altro, si racconta come si fa con gli amici e proprio mentre cerca di resistere alla tentazione di assaggiare il goloso piatto preparato da Daniele Persegani. Oggi è lunedì e un po’ tutti il fine settimana si lasciano andare a qualche golosità. Oggi tutti dovremmo fare un po’ attenzione a tavola ma nel programma di Antonella Clerici non ci sono piatti dietetici adatti. C’è la polenta di Persegani: savarin d polenta con luganega e funghi e la conduttrice alla fine non resiste.

Antonella Clerici a dieta per entrare nell’abito di The Voice Senior

Assaggia ed esclama: “Non dimagrirò mai!”. Un altro boccone di polenta e Antonella è l’amica che hai problemini di tutte le donne. “Adesso venerdì devo mettere un abito da sera e devo starci dentro e al momento non ci sto bene” poi aggiunge che da qui a venerdì deve fare molta attenzione. Dieta ferrea, come fanno tutte in vista di un evento.

La Clerici proprio non resiste, si avvicina anche Lorenzo Biagiarelli e mangiare in compagnia rende tutto più gustoso. “Se venerdì ho un po’ di pancetta i telespettatori di The Voice Senior sanno il perché” e via un altro assaggio della polenta.

Ci sentiamo un po’ tutte Antonella Clerici, soprattutto il lunedì dopo avere mangiato magari la pizza il sabato, la pasta al forno la domenica con i dolci che coccolano tutta la famiglia. Magari siamo stati in compagnia di amici e abbiamo davvero esagerato. Oggi è lunedì’, un po’ di dieta ci farà tornare tutti in forma. Anche la Clerici ce la farà.

