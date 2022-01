Speciale Tg1 per l’elezione del Presidente della Repubblica: Monica Maggioni si affida ai volti della rete

Cambia la programmazione di Rai 1 in vista di un appuntamento fondamentale per il nostro paese: iniziano le votazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Oggi su Rai 1 una programmazione interamente dedicata alla fase politica che si vivrà in queste ore. Il 24 gennaio 2022 quindi, palinsesto rivoluzionato. Nel pomeriggio andrà in onda alle 14 una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, che quindi anticipa rispetto alla classica programmazione e poi seguiremo uno speciale del TG1 con Monica Maggioni che per l’occasione, ha scelto di avere al suo fianco, giornalisti e volti amatissimi del day time della prima rete. Una novità rispetto agli ultimi anni, quando era Giorgino il volto “eletto” per questo genere di maratone. Si cambia, e ci fa molto piacere, considerato anche il fatto che Monica Maggioni è una professionista di altissimo livello.

Speciale Tg1 in attesa dell’elezione del Presidente della Repubblica: come cambia la programmazione

Da lunedì 24 gennaio il Tg1 seguirà la corsa al Quirinale con lunghe dirette, per la prima volta con le inedite modalità anticovid. Il primo appuntamento è alle 14.20 su Rai1, nel giorno del primo scrutinio, in cui è richiesta la maggioranza qualificata dei 1009 grandi elettori. Conduce la direttrice del Tg1, Monica Maggioni, con in studio Alberto Matano, Serena Bortone, Andrea Montanari e Marcello Sorgi. Nel pomeriggio di oggi quindi, non andranno in onda Oggi è un altro giorno, La vita in diretta e neppure L’eredità. Lo speciale del Tg1 infatti coprirà la fascia che va dalle 14,30 alle 20,30. Una vera e propria maratona, in stile Mentana.

In collaborazione con Rai Parlamento, ci saranno collegamenti con i palazzi della politica, da Montecitorio alle sedi di partito e alla lunga diretta, che si chiuderà dopo il Tg1 delle 20.00, al termine del primo scrutinio, parteciperanno editorialisti, direttori dei quotidiani, opinionisti e costituzionalisti per un racconto del voto, dello spoglio e per l’analisi degli scenari politici.

Il nuovo calendario

Il Paradiso delle signore va in onda dalle 14 alle 14,35

Oggi è un altro giorno salta

La vita in diretta salta

L’eredità non va in onda

