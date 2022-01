E’ ancora boom di ascolti per Doc-Nelle tue mani 2: Rai 1 triplica gli ascolti su Canale 5

Un’altra grande serata per Doc-Nelle tue mani 2 con ascolti in lieve calo rispetto alle prime due puntate, come era prevedibile che accadesse. Succede spesso alle serie che hanno un numero elevato di puntate e che vengono spalmate in quasi due mesi di messa in onda. La seconda stagione di Doc continua comunque a toccare livelli altissimi, visto che anche ieri, con il quinto e il sesto episodio, ha sfiorato il 30% di share. Mentre Rai 1 si avvicina ai 7 milioni di spettatori, Canale 5 non supera neppure i 2 milioni, un vero collasso per la rete. E chissà se questi dati, confermeranno anche la volontà di spostare il Grande Fratello VIP 6 proprio al giovedì sera contro Doc: una scelta vincente o un suicidio annunciato? Al momento non è dato saperlo!

Ma vediamo i dati di ascolto della serata di ieri, 27 gennaio 2022, per capire quali sono stati i risultati portati a casa dalle principali nove reti del digitale terrestre.

Gli ascolti del 27 gennaio 2022: è ancora boom per Doc 2

Doc – Nelle tue Mani 2 ha conquistato 6.427.000 spettatori pari al 28.5% di share. La fiction di Rai 1 si fermerà adesso a causa di Sanremo 2022, forse, azzardiamo, sarebbe stato meglio regalare al pubblico un doppio appuntamento questa settimana e non aspettare poi così tanto. La scelta è stata fatta, si torna quindi in onda il 10 febbraio.

Mediaset resta comunque molto indietro nella serata del giovedì, costretta ad accontentarsi, nonostante un film in prima visione, del 9 % di share. Su Canale 5 L’Agenzia dei Bugiardi infatti, è stato visto a 1.938.000 spettatori pari all’8.7% di share. . Su Italia 1 Harry Potter e il Calice di Fuoco ha catturato l’attenzione di 1.416.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Il Disertore ha raccolto davanti al video 924.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.175.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 931.000 spettatori con uno share del 5.2%. Nella sfida tra talk, Rete 4 fa meglio di La7. Su Rai2 Quando le Mani si Sfiorano ha interessato 842.000 spettatori pari al 3.7% di share.

Su TV8 Il Testimone – Speciale Giulio Regeni ha segnato lo 0.6% con 146.000 spettatori mentre sul Nove Snitch – L’Infiltrato ha catturato l’attenzione di 372.000 spettatori (1.6%).

