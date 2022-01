Doc-Nelle tue mani 2: come è morto davvero Lorenzo, che significa cane blu?

Ci sono ancora molte cose che dobbiamo scoprire su quello che è successo in ospedale durante la prima ondata di covid 19 nel Policlinico Ambrosiano. A voler sapere che cosa è successo davvero a Lorenzo Lazzarini e come sia stato possibile vederlo morire sotto lo sguardo dei colleghi, così giovane, se lo chiede anche la Tedeschi che pretende delle risposte. Arriveranno? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della quarta puntata di Doc-Nelle tue mani in onda il 10 febbraio 2022 su Rai 1. La fiction torna dopo Sanremo per cui ci sarà ancora del tempo per provare a capire che cosa è successo davvero a Lorenzo, arrivato in ospedale dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate. Che cosa sono quei continui incubi e pensieri che Doc fa? E perchè Carolina continua a dire che per lei tutto è diverso dal giorno in cui Lorenzo è morto? Potrebbe aver commesso un errore con la bombola di ossigeno , suo padre potrebbe averla coperta insieme anche a tutti gli altri? Un vero e proprio giallo che continuerà a farci compagnia anche nelle prossime puntate di Doc e come sempre, i punti interrogativi sono tanti. Ad esempio, Alba e anche gli altri che non erano nel reparto nei giorni più difficili dell’emergenza covid, si chiedono quale sia il significato di Cane Blu: perchè tutti continuano a usare queste due paroline che sembrano avere un significato magico?

Scopriamolo con le anticipazioni e la trama della quarta puntata di Doc-Nelle tue mani 2 che ci aspetta il 10 febbraio su Rai 1. Due settimane di attesa questa volta, e la curiosità è davvero tanta. Ci sono però buone notizie per i fan della serie, visto che alcuni dei protagonisti di Doc potrebbero essere sul palco dell’Ariston! Staremo a vedere!

Doc-Nelle tue mani 2 anticipazioni: la trama della quarta puntata

2×07 Fare una Scelta: Il caso di Silvia, ex specializzanda di Andrea, riguarda da vicino anche Enrico, di cui per la prima volta emerge il passato. Mentre i test di Caruso hanno l’intento sempre più chiaro di mettere in difficoltà Doc, anche Cecilia inizia scoprire il segreto della squadra. Intanto Giulia sta sempre più entrando in confidenza con Damiano, aprendo finalmente con lui una finestra sul passato. Carolina non immagina eppure che il bel dottore del quale si sta innamorando nasconde un segreto tanto grande quanto difficile, visto che fa uso di sostanze stupefacenti…

2×08 Cane Blu: Tutti i segreti vengono a galla in questo episodio evento, omaggio ai medici eroi della pandemia. Si torna infatti ai mesi della prima ondata, per scoprire finalmente il segreto che Doc e i suoi nascondono su quello che è successo nei mesi dell’emergenza e che sembra aver incrinato per sempre il rapporto tra Carolina e suo padre. Si ripercorre anche l’inizio della relazione tra Elisa e Massimo, si va all’origine delle crisi di Gabriel e si scopre finalmente, insieme a Riccardo, cosa significa “cane blu”, la formula che i nostri ripetono ogni volta che devono affrontare un ostacolo, una difficoltà. Ci sarebbe un’altra possibilità in questa drammatica storia: che Lorenzo, abbia chiesto di essere staccato dall’ossigeno per fare posto a un altro paziente, magari una persona cara più in difficoltà di lui e che gli altri, lo abbiano assecondato!

Un appuntamento quindi da non perdere con la quarta puntata di Doc-Nelle tue mani 2 che ci aspetta il 10 febbraio 2022 su Rai 1.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".