Tina e Gemma litigano anche a Verissimo, Silvia Toffanin stremata: “Sto sudando”

E’ durato praticamente 3 minuti il collegamento in serenità che Silvia Toffanin aveva aperto con lo studio di Uomini e Donne, dove Tina e Gemma, si sono “collocate” per l’intervista con Verissimo. Chi pensava che per l’occasione, Tina e Gemma avrebbero seppellito l’ascia di guerra, si sbagliava. Infatti le due signore, dopo qualche frecciata iniziale e un po’ di convenevoli, hanno iniziato subito a litigare. A Tina non è piaciuto il fatto che Gemma le parlasse sopra, quando non era interpellata e ha iniziato a chiedere alla Toffanin di chiudere il microfono. La Galgani dal canto suo, ha iniziato a fare la lista di tutte le cose sgradevoli che la Cipollari le ha fatto negli ultimi anni. Insomma il litigio era dietro l’angolo ed è arrivato. Non c’era Maria a gestire la situazione e la povera Silvia Toffanin, che non era neppure in studio, non ha potuto fare molto dalla sua postazione milanese per fermare le due signore!

“Ma come fa Maria a passare tutti i pomeriggio con voi. Alla sera le scoppia la testa, mamma mia” ha detto la povera Toffanin mentre la Cipollari minacciava di lasciare lo studio! Una litigata in grande stile, per un po’ di sano trash che forse a questa puntata di Verissimo servirà anche in tema ascolti, vista l’ardua sfida di questa domenica.

Lo sfogo di Gemma Galgani contro Tina a Verissimo

Gemma quindi ha preso la parola e ha iniziato a spiegare perchè Tina le fa del male: “I miei insuccessi sono dettati dalle tue invasioni. Lei mi dipinge e mi fa passare per quella che non sono. Parla sempre male di male, arriva a dire anche cose non vere che fanno parte della sua fantasia. Mi mette in condizione di essere già penalizzata. “

Uno sfogo in pieno stile, come quelli che di solito vediamo nello studio di Uomini e Donne. La Galgani ha continuato: “I signori che mi vengono a conoscere non se la sentono di fare la mia conoscenza con al seguito di avere tutte le sue offese, i suoi ‘battesimi’ e tutto quello che ne consegue. Vengono offesa pesantemente. Non voglio ripeterti tutto quello che mi ha detto al mio compleanno. Io, alla mia età, porto avanti la bandiera dell’entusiasmo. Alla nostra età, la vita ci può riservare tante sorprese. Lo faccio con le mie emozioni, i miei sentimenti. Ognuno ha la sua autenticità. Questo non è condiviso. Ci metto sempre tanta gioia. Mortificata da lei.“

Ovviamente anche Tina ha detto la sua e ha spiegato che la Galgani si era illusa che con il ritocco estetico, avrebbe trovato l’amore della sua vita, cosa che non è successa. E ha dichiarato: “Forse lei pensava che questo lifting e i ritocchi estetici l’avrebbero aiutata in qualche modo a trovare questo amore. Forse era più apprezzata prima dagli uomini. Ora mettere le mani è stata un’impresa per il professore Gasparotti. A me non piace a prescindere dal contesto in cui ci siamo conosciute. Anche se era la mia vicina di casa.“

E a chi si chiede se tra le due potrebbe mai esserci una tregua, la Galgani risponde: “E’ troppo prevenuta nei miei confronti. Non è neutrale. Ha una presa di posizione. Non c’è tipo di soluzione. Non vuole conoscermi per quella che sono. Mi fa passare per quello che non sono.“

Per fortuna alla fine la povera Silvia Toffanin che ha anche ammesso di aver sudato molto in questa intervista, è riuscita comunque a terminare, difficilmente vorrà ripetere questo esperimento!

