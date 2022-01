Armando fa piangere Matteo a Uomini e Donne: volano paroloni

Puntata davvero accesissima quella di Uomini e Donne in onda il 31 gennaio 2022. Dopo lo scontro più che acceso tra Tina Cipollari e Gemma, ce ne sono anche altri. Maria de Filippi infatti spiega che dopo l’ultima puntata è successo qualcosa di cui si parlerà oggi. Denise e Armando infatti, hanno avuto uno scambio di battute e l’Incarnato non è stato molto carino nei confronti di Matteo, che non avrebbe avuto la giusta sensibilità per rendersi conto di quello che la ragazza aveva raccontato. Rivediamo quindi in puntata quello che Denise e Armando si sono detti, visto che Matteo non aveva avuto modo di sentire. Il tronista c’è rimasto parecchio male anche perchè tra lui e Armando c’era un rapporto giù dallo scorso anno. Matteo quindi ha visto questo incontro tra Denise qualcosa che andava oltre e non ha gradito l’atteggiamento di Armando. A sua volta il cavaliere si è giustificato dicendo che la ragazza non è la sua fidanzata e che quindi non gli ha mancato di rispetto. Eppure quello che è successo ha toccato molto Matteo tanto che alla fine il tronista si è sciolto in lacrime anche perchè si parlava di sensibilità e non accetta che gli si dia dell’insensibile.

La lite tra Matteo e Armando a Uomini e Donne

Matteo ha accusato Armando di non avere realmente un interesse nei confronti di Denise ma di aver usato la ragazza solo perchè si parlasse di lui, visto che non esce con nessuno. “Se cercassi il centro dello studio non l’avrei fatto con te. Evidentemente la ragazza mi piace“, si difende Armando. “Secondo me a te Denise non piace neanche. Mi hai fatto un torto. Non mi salutare neanche la prossima volta“, replica Matteo. A difendere il tronista di Uomini e Donne è Gianni Sperti. “Sei uno scostumato perchè mi dai le spalle e te ne vai”, sbotta Armando.

“Sei una persona cattiva. Il tuo è un comportamento di una persona cattiva. Non te ne frega niente di Denise perchè lo fai con tutte per fare un po’ di baldoria e stare al centro dello studio. Non hai concluso una mezza storia. Sono anni che non riesci a portare avanti una storia neanche per una settimana”, sbotta Gianni Sperti.

Matteo c’è rimasto davvero malissimo tanto che successivamente ha anche pianto di fronte alle parole delle due persone coinvolte in questa storia. La delusione infatti non è arrivata solo per quello che è stato il comportamento di Armando ma anche per Denise.

