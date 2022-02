Ascolti tv: Non mi lasciare chiude bene, il GF VIP 6 cala

Un finale che ha colpito molto il pubblico a casa, un’ultima puntata degna di questo nome. Non mi lasciare è stata una ottima fiction, non per tutti ma sicuramente uno dei migliori prodotti nuovi sfornati dalla Rai. Poco pubblicizzata, poco attrattiva, con attori che non si sono visti in giro in questi giorni nei vari programmi Rai. Non mi lasciare ha portato comunque una storia di livello in prima serata. Gli ascolti in crescita nella serata del 31 gennaio 2022 sono comunque una soddisfazione per la prima rete, che vince la serata battendo il Grande Fratello VIP 6 in telespettatori ( ma non in share) con una serie che in questo ultimo episodio, ha fatto meglio della puntata passata.

Il Grande Fratello VIp vince in share grazie alla sua durata ( si attende poi di vedere il dato nella sovrapposizione, visto che ci sono altre due ore di programma da conteggiare) e tiene comunque botta soprattutto se si considera che da 4 mesi racconta ogni sera la stessa solfa. Con Alex Belli che regge la baracca, un Signorini completamente fuori da ogni contesto e due opinioniste che hanno dimenticato il loro ruolo ormai da tempo. E se in Adriana ( che infatti casualmente, viene sempre zittita dal conduttore) un barlume di luce ogni tanto si vede, in Sonia Bruganelli, sulla quale riponevamo grandissime speranze a settembre, non vediamo neppure la fiammella. La sua faccia nera, nerissima quando ha visto che le percentuali con le quali Soleil veniva condannata e non essere la preferita del pubblico descrivono senza che ci sia bisogno di aggiungere altro il suo sentiment.

Ma vediamo i numeri di questa serata.

Gli ascolti del 31 gennaio 2022: ecco i dati auditel

Non mi Lasciare ha conquistato 4.265.000 spettatori pari al 18.9% di share. Rai 1 vince in spettatori la serata in attesa di fare grandi cose con Sanremo.

Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.581.000 spettatori con uno share del 23%. Il pubblico che sembra tanto detestare il reality poi alla fine si incolla alla tv.

Su Rai2 Delitti in Paradiso in replica ha interessato 931.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 782.000 spettatori pari al 4% (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Report è visto da 2.105.000 spettatori con il 9% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.002.000 spettatori (5.6%). Su La7 Propaganda Live registra 832.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 4 Hotel segna 306.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Air Force One è seguito da 481.000 spettatori pari al 2.3%.

