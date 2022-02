Non mi lasciare, il finale spiega il grande dolore di Elena e sgomina la rete

Una gran bella ultima puntata per Non mi lasciare, la serie di Rai 1 con Vittoria Puccini e Alessandro Roa. Una delle meno viste di questa stagione televisiva su Rai 1, un vero peccato vista la qualità del prodotto. Pubblicizzata ben poco ( anche nei vari programmi che di solito danno spazio alle interviste per gli attori in promozione), Non mi lasciare ha avuto il coraggio di raccontarci una storia forte. Un tema delicato si, ma che è sempre più attuale. Una storia, quella di un gruppo di pedofili che continuavano a imperversare, che potrebbe accadere ogni giorno. E il coraggio di una madre, di una donna, che vuole riportare i ragazzini e le ragazzine cadute nella rete a casa. Ci ha provato fino in fondo Elena anche con Vittorio, e ha continuato a cercare gli altri. Lo ha fatto con il dolore nel cuore perchè sa, che proprio a causa di questo suo continuo lottare per gli altri figli, si è distratta. Continua a pensare che se avesse risposto al cellulare, se avesse capito che suo figlio aveva bisogno di lei, le cose sarebbero andate in modo diverso. L’ultima puntata di Non mi lasciare, ci svela proprio ogni mistero irrisolto e ci racconta che cosa Elena porta nel suo cuore.

Il dramma di una madre che ha perso un figlio di 14 anni, il dramma di una donna che pensa che avrebbe potuto fare di più e che riserva tutto il suo amore sul lavoro, alla ricerca di altri ragazzi che come suo figlio, meriterebbero di continuare a vivere.

Non mi lasciare ultima puntata: la squadra sgomina la rete

E alla fine grazie all’impegno di Elena e della sua squadra, Vittorio viene ritrovato in tempo, prima che possa essere venduto. Si scopre che tutto era iniziato quando i protagonisti di questa vicenda erano ancora piccoli, negli anni 90 quando ci fu un vero e proprio scandalo legato all’orfanotrofio. Il famosi “maestro” continua a tessere la sua rete, portandosi dietro quelli che all’epoca erano stati i suoi adepti. Diventati grandi troppo in fretta, conoscevano solo gli ordini di un uomo senza scrupoli che li aveva costretti a essere quello che oggi sono ancora. Uomini spietati, capaci di sequestrare ragazzini innocenti e spezzare la loro vita per sempre.

Elena e Daniele riescono a mettere fine a un incubo. Un piccolo filo rosso è stato tagliato, in una rete piena di storie come quelle accadute a Venezia. E per cercare di andare avanti, Elena decide di fare qualcosa di concreto per chi resta, per questo prende in affido il piccolo Vittorio, deluso, sconfortato, spaventato ma con la mano tesa da una persona pronta ad amarlo.

Diego era il figlio di Daniele?

La serie si chiude anche con un’altra domanda: perchè Elena andò via da Venezia? Questo aspetto non è stato approfondito ma a quanto pare, suo figlio Diego non era figlio di Daniele. Elena non aveva mentito al suo amico su questo aspetto ma solo sul fatto che continuava a dire a tutti che era vivo, mentre purtroppo, era morto 4 anni prima.

