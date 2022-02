Sanremo 2022 seconda serata: tutti gli ospiti del 2 febbraio 2022

Dopo lo strepitoso successo della prima serata, con record su record per Amadeus, grande attesa anche per il secondo appuntamento con il Festival di Sanremo. Oggi 2 febbraio 2022 potremo seguire in diretta su Rai 1 la seconda puntata della kermesse. Ascolteremo ovviamente i 13 Big che saranno in gara in questa seconda serata e avremo modo anche di vedere tutti gli ospiti scelti da Amadeus per la seconda serata del Festival. Mimina spesa massima resa verrebbe da dire: il Festival con un budget ridotto, così si era detto a poche ore dal debutto, è a questo punto, dati alla mano, anche quello capace di fare il 54% di share. Tutto made in Italy, i grandi nomi non sempre servono se puoi portare sul palco BIG della musica italiana, tra storia recente e passato. E se hai la band del momento a tua completa disposizione.

Ma passiamo alla seconda serata; dopo lo show di Fiorello, grande attesa stasera per il debutto di Checco Zalone a Sanremo. Il comico pugliese farà un monologo e canterà anche una canzone scritta appositamente per questa serata di Sanremo 2022.

Vediamo quindi tutti i nomi degli ospiti che ci terranno compagnia in questa seconda serata del Festival.

La lista dei Big in gara oggi

Sanremo 2022: dopo Fiorello tocca a Checco Zalone

Nella seconda serata di Sanremo 2022 il protagonista al fianco di Amadeus sarò Checco Zalone. Alla sua prima volta sul palco dell’Ariston, il comico potrebbe stupire e regalare, proprio come ha fatto Rosario Fiorello, il picco di ascolti della serata. Staremo a vedere!

Ospiti Sanremo 2022 seconda serata: sulla nave di Orietta arriva Ermal Meta

Anche questa sera non mancheranno i collegamenti con la Costa Toscana, che spicca a pochi metri dalla costa ligure. Toccherà a Ermal Meta questa sera fare il suo ingresso nel teatro nella nave per cantante la canzone che lo scorso anno si classificò al terzo posto.

Sanremo 2022 a tutta fiction: gli ospiti di oggi

Dopo aver visto le promozioni di Don Matteo e Makàri questa volta toccherà a Luca Argentero , che parlerà del successo di Doc-Nelle tue mani. Ci rivelerà anche che cosa significa Cane blu? Staremo a vedere! Di ritorno dalla Maldive, l’attore sarà uno spettacolo anche solo da guardare.

Spazio all’Eurovision: presentati i conduttori?

Nella serata di oggi grande attesa per Laura Pausini che sarà il super ospite musicale di questa puntata. In realtà però oltre che per le sue esibizioni, c’è attesa anche per la notizia che dovrebbe arrivare proprio dal palco dell’Ariston. La Pausini infatti potrebbe essere la conduttrice dell’Eurovision insieme a Mika che tra l’altro è arrivato proprio ieri a Sanremo avvistato nei tendoni dei tamponi. Staremo a vedere, per ora nulla di ufficiale.

Al fianco di Amadeus Lorena Cesarini

Fare peggio di Ornella Muti è un po’ difficile per cui da Lorena Cesarini ci aspettiamo la riscossa delle giovanissime attrici di talento italiane. Non sappiamo nulla di quello che farà, attendiamo di vederla questa sera sul palco dell’Ariston per il suo debutto.

