Sanremo 2022 i BIG in gara il 2 febbraio, seconda serata: tutti i nomi

E anche questa sera dal Tg1 è arrivato l’attesissimo annuncio di Amadeus. Il direttore artistico ha scelto quest’anno, la prestigiosa vetrina delle 20 per dare grandi annunci a tutto il pubblico. E’ la prima volta che si usa in modo così diretto il Tg, senza dare prima le notizie ai giornalisti nelle conferenze stampa che di solito servono proprio per dare questo genere di informazione. Una scelta giustissima e anche azzeccata quella di Amadeus che lancia il suo Festival e aiuta anche il Tg1 a volare negli ascolti. Oggi il direttore artistico ha annunciato la suddivisione di Big in gara nelle prime due serate. Non si tratta della scaletta ufficiale, per quella bisognerà attendere, ma della lista dei big divisi in prima e seconda serata.

BIG in gara la prima serata: la lista

E adesso vediamo la lista dei cantanti che saliranno quindi sul palco il 2 febbraio 2022, nella seconda serata di questo festival, il mercoledì sera.

Sanremo 2022 seconda serata 2 febbraio 2022: tutti i Big in gara

C’è una piccola annotazione in questa seconda lista di Big in gara il 2 febbraio. Sarà una sorta di festa per gli amanti di Amici visto che sul palco ci saranno Emma, Sangiovanni, Aka 7even e Irama ben 4 ex allievi del talent di Maria de Filippi. E aggiungiamo anche Francesco Sarcina e Fabrizio Moro, che nella scuola di Canale 5 ci hanno insegnato. Chiudiamo con Elisa che è stata amatissima coach nella fase serale del programma.

E adesso vediamo la lista completa dei 12 Big in gara la seconda serata del Festival:

Elisa

Emma

Sangiovanni

Giovanni Truppi

Le Vibrazioni

Ditonellapiaga e Rettore

Irama

Iva Zanicchi

Highsnob e Hu

Fabrizio Moro

Aka 7even

Tananai

Matteo Romano

Vediamo un riepilogo grafico

Vi ricordiamo che questo non è l’ordine di uscita dei BIG nella seconda serata del Festival. Si tratta solo della lista dei cantanti che si esibiranno a Sanremo 2022 il 2 febbraio.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".