Serena Bortone inopportuna con la domanda a Michele Bravi? Ma lui sa difendersi

Scivolone per Serena Bortone che nell’intervistare Michele Bravi in collegamento con Oggi è un altro giorno non solo è andata oltre Sanremo 2022 ma ha posto una domanda indelicata. Quella domanda posta sul finire dell’intervista, a distanza e lanciata come ultima e quindi con poco tempo a disposizione, sull’incidente stradale in cui è morta una persona forse non andava fatta. Michele Bravi per quel dramma aveva smesso di fare musica e di vivere ma quando è tornato ne ha parlato; nei modi e nei tempi giusti ha tirato fuori con la giusta delicatezza un dolore che non era solo suo, era quella la sua tragedia. La domanda di Serena Bortone in un attimo ha trasformato una bella intervista in cui si parlava di Sanremo, di musica e di felicità. L’artista aveva appena terminato di spiegare il suo concetto di felicità, per niente banale.

E’ polemica per la domanda di Serena Bortone a Michele Bravi

“La felicità è un muscolo che va allenato e io 4 cose ho individuato che sono: la comprensione, la condivisone, l’umanità e l’empatia, questi per me sono grandi esercizi da praticare quotidianamente per mantenere questo muscolo bello tonico”.

Poi lo strano modo della conduttrice di Oggi è un altro giorno di porre la domanda al suo ospite; in genere lei è molto attenta: “So che per te c’è stato un prima e un dopo, ne hai parlato e lo hai raccontato e anche questo ti fa onore perché dimostra quanto tu sia una persona sensibile. Sei stato protagonista, tuo malgrado, di un evento molto tragico, di un incidente che è costato la vita ad una persona. So che per te è stato uno choc dolorosissimo che ha segnato la tua vita. Come sei riuscito a superarlo, se lo hai superato?”.

Il sorriso di Michele Bravi si trasforma: “Sono tornato a parlare di musica, di voce e tutto questo mi basta per adesso. Tutto il resto credo vada affrontato con un altro tipo di profondità” lui non sbaglia risposta.

Per i fan di Michele Bravi la domanda è stata inopportuna e indelicata ma c’è un’altra ultima domanda. Serena Bortone gli chiede se è innamorato. L’artista è stizzito, affonda il colpo e risponde: “Sono innamorato delle persone empatiche, quindi è molto difficile trovarne come dimostrano le cose” ma la conduttrice non sembra rendersi ancora conto dell’errore commesso, al contrario dei fan del cantante in gara a Sanremo.

