Vanessa Incontrada a Verissimo non parla del compagno: conferma la fine?

Vanessa Incontrada entra nello studio di Verissimo con Gina, la sua dolcissima cagnolina pronta a parlare di suo figlio Isal ma non del compagno, Rossano Laurini. “Avere lei è come essere a casa perché faccio una vita che sto sempre in giro e lei è una bella compagnia” dice della piccola Gina. Venerdì debutta su Canale 5 con la nuova fiction Fosca Innocenti. L’attrice vive da tempo a Follonica, aveva voglia di stare in un posto più piccolo dove rifugiarsi quando finisce di lavorare. “Io amo il mio mondo, ho tanti amici nel mondo dello spettacolo però in una piccola città è tutto più vicino, più alla mano e a misura d’uomo”. In realtà a Follonica ha vissuto anche da bambina ma dopo le scuole elementari si è trasferita con la famiglia a Barcellona, lì viveva con la mamma e con la sorella, i suoi genitori si erano separati. Vanessa Incontrada durante l’adolescenza ha dato un po’ di pensieri a sua madre perché era molto indipendente, a 16 anni ha già iniziato a lavorare e poi a 18 anni a viaggiare da sola, è sempre stata molto responsabile.

Vanessa Incontrada a Verissimo

Racconta di come è passata dalla moda alla tv e da lì il suo successo. Si emoziona parlando di suo figlio Isal, il suo principe, il grande amore della sua vita. E’ così fiera del suo bambino, capace di dire sempre le cose in faccia. “Siamo molto complici, dicono che mi somiglia tanto” ed è così felice di tutto questo. Non dice nulla sul suo compagno, sul papà di Isal. Una lunga storia d’amore che in questi giorni è al centro del gossip perché sembra sia finita.

I due protagonisti non hanno smentito né hanno aggiunto altro. Silvia Toffanin non fa nessuna domanda sull’amore, con Vanessa Incontrada parla della sua carriera, del figlio, della nuova fiction ma non del compagno, del presunto addio nemmeno una parola.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".