Il compagno di Vanessa Incontrada alle Maldive con i figli ma fa una dedica a lei

Un figlio di 13 anni e una storia d’amore lunga, così tanto desiderata da andare contro tutto e tutti ma sembra che tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sia tutto finito. Lo dicono le indiscrezioni che leggiamo sul settimanale Diva e Donna, sembrano dirlo anche gli indizi ma poi spuntano quelle che sembrano dichiarazioni d’amore. Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono davvero lasciati? Di certo qualcosa non va: il compagno di Vanessa Incontrada è in vacanza alle Maldive con i figli, Isal nato dal legame con la splendida attrice e la primogenita Diletta nata da un precedente amore. Da troppo tempo non ci sono foto insieme di Vanessa e Rossano, non ci sono le bellissime foto di famiglia, solo lui con i figli, le sue passioni, il lavoro, i cani; lo stesso per la Incontrada, ma tra le storie di Instagram c’è altro.

Rossano Laurini dedica una canzone a Vanessa Incontrada

I social spesso aiutano le coppie a ritrovarsi e sembra che anche il compagno di Vanessa Incontrada abbia scelto la strada del romanticismo per toccare di nuovo il suo cuore. A parte una dedica alla figlia: “Sei bellissima” con il brano di Loredana Bertè, le altre canzoni condivise tra le stories di oggi sembrano per la sua compagna.

“Mi vengono i brividi a volte non so esprimermi e ti vorrei amare ma sbaglio sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle” è il brano sanremese di Mahmood e Blanco che sta emozionando tutti e che forse è perfetto anche per loro due. C’è anche un altro brano, sembra ancora un’altra dedica a lei: “Dimmi quanto ancora vuoi fare i capricci. Scambi i miei consigli per giudizi. Ora da quant’è che siamo zitti? Come sei emotiva, mamma mia. Testa giù, è una follia” questa invece la canzone di Marracash e Madame. Se davvero sono dichiarazioni d’amore per Vanessa Incontrada c’è ancora speranza per la coppia. Lei però tace, posta foto con i suoi cani e dell’amore in crisi non dice nulla.

